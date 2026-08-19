Putin ammette: 'Economia russa danneggiata dai raid di Kiev'
Putin ammette: "I raid di Kiev hanno danneggiato l'economia russa"
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Putin ammette: "I raid di Kiev hanno danneggiato l'economia russa"

Il presidente ha però precisato al Consiglio per lo Sviluppo strategico che gli attacchi non hanno avuto un impatto critico
Il presidente russo Vladimir Putin
Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP - Il presidente russo Vladimir Putin
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AGI - Vladimir Putin ha ammesso che la campagna ucraina di attacchi con droni contro le raffinerie petrolifere e le infrastrutture russe sta avendo un impatto sull'economia del Paese.

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Il leader del Cremlino ha parlato al Consiglio per lo Sviluppo strategico e i progetti nazionali a Mosca, dove ha ribadito la sua posizione sull'economia russa, affermando che "i dati statistici indicano che la performance economica, sebbene complessivamente modesta, rimane positiva".

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Il presidente russo: "Le conseguenze non sono critiche"

"Chiaramente", ha po aggiunto, "il ritmo dell'attività economica è influenzato da una serie di fattori, tra cui le pressioni esterne e gli attacchi terroristici contro impianti industriali e infrastrutture".

Il presidente russo ha poi assicurato che le conseguenze degli attacchi "non sono critiche", anche se "tuttavia, ci causano danni: questo è ovvio e lo riconosciamo e comprendiamo appieno".

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