Putin ammette: 'Economia russa danneggiata dai raid di Kiev'

AGI - Vladimir Putin ha ammesso che la campagna ucraina di attacchi con droni contro le raffinerie petrolifere e le infrastrutture russe sta avendo un impatto sull'economia del Paese.
Il leader del Cremlino ha parlato al Consiglio per lo Sviluppo strategico e i progetti nazionali a Mosca, dove ha ribadito la sua posizione sull'economia russa, affermando che "i dati statistici indicano che la performance economica, sebbene complessivamente modesta, rimane positiva".
Il presidente russo: "Le conseguenze non sono critiche"
"Chiaramente", ha po aggiunto, "il ritmo dell'attività economica è influenzato da una serie di fattori, tra cui le pressioni esterne e gli attacchi terroristici contro impianti industriali e infrastrutture".
Il presidente russo ha poi assicurato che le conseguenze degli attacchi "non sono critiche", anche se "tuttavia, ci causano danni: questo è ovvio e lo riconosciamo e comprendiamo appieno".