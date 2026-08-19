L'Austria rimanda i migranti in Italia: 'Da giugno 4 traferiti'

AGI - Dal 12 giugno scorso sono state quattro le persone che l'Austria ha trasferito in Italia secondo quando previsto dal nuovo Patto dell'Unione Europea.
Inoltre, come ha reso noto il ministero dell'Interno di Vienna, a livello europeo, l'Austria sta collaborando con Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi per l'attuazione del Patto europeo sull'asilo e del Regolamento sul ritorno. Dal gennaio al luglio 2026, i rimpatri sono stati circa l'8% in piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il ministro dell'Interno, Gerhard Karner, nel presentare i dati ha specificato che nel primo semestre del 2026, 8.856 persone sono state rimpatriate (4.615 in maniera coatta), quindi fatte uscire dall'Austria, mentre nello stesso periodo erano state 8.234 persone. "La migrazione illegale è stata fortemente respinta e allo stesso tempo il numero di remigrazioni è aumentato ulteriormente" ha detto Karner.