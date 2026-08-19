Guterres sul clima: 'Europa si sta scaldando velocemente'

AGI - Dopo l'Oms anche il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato l'allarme sul cambiamento climatico, commentando gli incendi che stanno devastando l'Europa.
"Gli incendi che stiamo vedendo, non solo in Francia, ma anche in Spagna, Belgio, Germania e in moltissimi altri luoghi d'Europa, sono un fenomeno significativo. Come sapete, l'Europa è la regione del mondo che si sta riscaldando più rapidamente. Tutto questo è un segnale della necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici", ha dichiarato il portavoce, Stephane Dujarric, rispondendo alle domande dei media nel corso dell'incontro quotidiano. "So che molte agenzie delle Nazioni Unite, tra cui la Fao, l'Ifad e altre, stanno lavorando per aiutare il settore agricolo ad adattarsi", ha aggiunto.
I dati dell'Oms sul 'killer silenzioso'
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa - dal 21 giugno - si sono registrati oltre 1.300 decessi dovuti all'ondata di calore record che sta attanagliando gran parte del continente.
"Lo stress da calore è spesso definito il 'killer silenzioso' e le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature", ha dichiarato in un video su X il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.