Oggi in Europa temperature superiori ai 35 gradi per 191 milioni di persone

AGI - Almeno 191 milioni di persone in Europa dovrebbero sperimentare oggi temperature superiori ai 35 gradi, in particolare in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Un dato in leggero calo rispetto a ieri, indicando che il caldo record sta allentando progressivamente la sua morsa sul vecchio continente e si è spostato verso est.
Complessivamente, si prevede che le temperature massime supereranno i 30 gradi per oltre 381 milioni di persone in Europa, rispetto agli oltre 400 milioni del giorno precedente. Questa analisi, basata sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco e sulle proiezioni demografiche per il 2025 del Centro comune di ricerca, è in linea con i dati dell'Ong austriaca Klimadashboard.
Diffusione del caldo nell'Europa centrale e orientale
Ieri, il modello meteorologico calcolato alle 3 prevedeva temperature superiori ai 35 gradi per almeno 193 milioni di persone. Oggi, quasi tutta la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca dovrebbero registrare temperature superiori ai 35 gradi, così come 42 milioni di persone in gran parte della Germania, inclusa Berlino. Anche Slovacchia, Serbia, Croazia, Italia, Austria e Ucraina occidentale saranno interessate.
Situazione in Francia e fine dell'allerta
Nella Francia continentale, dove l'allerta rossa dovrebbe terminare questa sera, circa 11 milioni di persone sono ancora colpite dall'ondata di calore che dura da 11 giorni.