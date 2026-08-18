Qusra senza cibo, l'allarme dopo 10 giorni di assedio
Qusra rimane senza cibo, l'allarme del sindaco dopo 10 giorni di assedio
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Qusra rimane senza cibo, l'allarme del sindaco dopo 10 giorni di assedio

Gli abitanti del villaggio in Cisgiordania rischiano di affrontare anche una grave carenza di medicinali senza precedenti, dopo l'arrivo dei coloni israeliani
L'assedio dei coloni israeliani a Qusra
JAAFAR ASHTIYEH / AFP - L'assedio dei coloni israeliani a Qusra
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AGI - Al decimo giorno dell'assedio posto dai coloni israeliani, le famiglie del villaggio palestinese di Qusra, in Cisgiordania, rischiano di rimanere senza cibo e medicinali. L'allarme è stato lanciato dal sindaco Abdul Azim al-Wadi, come riporta Al Jazera.

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Il politico ha aggiunto che, secondo le informazioni ricevute dal consiglio comunale, le persone intrappolate nelle abitazioni dovranno affrontare una grave carenza di cibo senza precedenti nelle prossime ore.

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L'assedio dei coloni israeliani

Oggi è il decimo giorno dell'assedio posto dai coloni a tre case a Qusra, dove gli estremisti continuano ad arrivare quotidianamente, nonostante il dispiegamento militare israeliano nella zona. Sebbene le Forze armate israeliane (Idf) abbiano smantellato la struttura dove i coloni si erano accampati accanto alle case la scorsa settimana, questi gruppi continuano a recarsi nella zona nonostante l'esercito l'abbia designata 'zona militare chiusa'.

Ieri sera, il proprietario di una delle case, il cittadino americano-palestinese Loui Abu Ridi, è arrivato a Qusra dagli Stati Uniti ed è riuscito ad accedere alla sua abitazione con il permesso delle Idf. Al suo arrivo, ha appeso una bandiera americana a uno dei suoi balconi nel tentativo di scoraggiare i coloni.

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Si tratta di Qusra, piccolo centro vicino a Nablus, dove due famiglie palestinesi sono rimaste intrappolate nelle loro case insieme a cinque connazionali "che erano in visita a una di loro". Poi lo spostamento in una casa sicura

L'agenzia di stampa ufficiale palestinese, Wafa, riferisce che i coloni si muovono liberamente all'interno della zona militare chiusa, che impone restrizioni di movimento nell'area a giornalisti e attivisti, sia internazionali che israeliani, che cercano di raggiungere le case per aiutare le famiglie.

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