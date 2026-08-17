Trump minaccia Iran e Oman e poi rilancia su Hormuz

AGI - Donald Trump torna ad alzare i toni sull'Iran e sullo Stretto di Hormuz. In una serie di dichiarazioni ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano ha ribadito che Teheran non potrà avere un'arma nucleare e ha lasciato aperta la possibilità di misure "molto più drastiche". Trump è intervenuto anche sui rapporti con Oman e Corea del Sud, sulla situazione a Gaza e sulla prossima visita del presidente cinese Xi Jinping.
Trump: "Controllo totale dello Stretto di Hormuz"
Gli Stati Uniti hanno il "controllo totale" dello Stretto di Hormuz grazie al blocco e potrebbero anche valutare di "dichiararlo un territorio", ha detto ai cronisti. "Sì, lo controlliamo. Lo controlliamo con il blocco", ha aggiunto. "Mi piace l'idea di dichiararlo un territorio americano. Possiamo farlo. Abbiamo il controllo totale dello Stretto".
Il presidente ha riconosciuto che l'Iran potrebbe comunque creare problemi, per esempio collocando mine nelle acque. "Possono essere una seccatura, possono mettere una mina in acqua e alla gente non piace che le mine colpiscano le loro navi da un miliardo di dollari", ha affermato.
Trump ha rivendicato l'efficacia del blocco, sostenendo che gli Stati Uniti stanno sottraendo "milioni di barili di petrolio a settimana". "Se guardate i numeri che stiamo facendo, lo Stretto è aperto e i prezzi del petrolio stanno scendendo e continueranno a scendere", ha aggiunto. Il presidente ha infine lasciato aperta la possibilità di un'ulteriore escalation: i prezzi continueranno a diminuire, ha detto, "a meno che non decidiamo di fare qualcosa di molto più drastico di quello che stiamo facendo".
"L'Iran non avrà un'arma nucleare"
Sui rapporti con Teheran, Trump ha affermato che gli iraniani "vogliono raggiungere un accordo, ma non raggiungeranno il tipo di accordo che ritengo necessario". "Siamo qui per un solo motivo: l'Iran non può avere un'arma nucleare. Lo capite? L'Iran non può avere un'arma nucleare e non l'avrà", ha aggiunto.
Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti non stanno cercando di ottenere una proroga del memorandum d'intesa con l'Iran in scadenza oggi. Trump ha attaccato anche l'Oman. "L'Oman non si è comportato molto bene, ma li gestiremo come abbiamo fatto con altri Stati", ha dichiarato.
Trump: "Israele non dovrebbe attaccare Gaza"
Sul fronte di Gaza, parlando con Fox News, il presidente americano ha affermato che Israele "non dovrebbe lanciare alcun attacco a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi".
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Le esercitazioni con la Corea del Sud
Trump è intervenuto anche sulla decisione di ridurre le esercitazioni militari con la Corea del Sud. "Non possiamo andare in giro a proteggere tutti quei Paesi, soprattutto quelli che non vogliono aiutarci", ha dichiarato. "Spendiamo miliardi di dollari all'anno per aiutarli e quando ci servono non ci sono", ha aggiunto.
La visita di Xi alla Casa Bianca
Infine, Trump ha parlato della visita del presidente cinese Xi Jinping e della necessità di costruire una sala da ballo alla Casa Bianca. "La visita del presidente Xi è prevista il 24 settembre. Ci piacerebbe avere 2 mila persone a cena per festeggiare una bella serata ma attualmente abbiamo un impianto sicuro che può accogliere solo 89 persone", ha dichiarato.```