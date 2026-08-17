Netanyahu: 'Nessun ritiro da Gaza prima del disarmo di Hamas'

AGI - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver concordato con il Consiglio per la Pace, l'organismo che supervisiona la tregua a Gaza, la creazione di due gruppi di lavoro congiunti, uno dei quali dedicato al disarmo di Hamas e alla smilitarizzazione della Striscia.
"Il primo ministro e il Consiglio per la Pace hanno avuto colloqui approfonditi e costruttivi", si legge in una nota dell'ufficio di Netanyahu. "E' stato concordato di istituire due gruppi di lavoro, uno sul disarmo e sulla smilitarizzazione di Gaza, che sia Israele sia il Consiglio per la Pace sono determinati a portare avanti rapidamente e a completare prima dell'avvio di qualsiasi processo di ricostruzione a Gaza".
L'incontro tra Netanyahu, Kushner e Mladenov
L'annuncio è arrivato oltre un'ora dopo la conclusione dell'incontro a Gerusalemme tra Netanyahu, Jared Kushner, genero e consigliere del presidente americano Donald Trump, e il rappresentante del Board of Peace, Nickolay Mladenov.
Il secondo gruppo di lavoro, precisa la nota, sarà dedicato "ai servizi igienico-sanitari, all'acqua potabile e ad altre questioni di salute pubblica per la popolazione di Gaza, che hanno effetti anche sulla popolazione di Israele".
La riunione nell'ufficio di Netanyahu è durata circa tre ore. Secondo Haaretz, ai colloqui hanno partecipato anche l'ex premier britannico Tony Blair e l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee. Il quotidiano israeliano riferisce inoltre che Netanyahu e Kushner hanno concordato che, per il momento, Israele potrà continuare a effettuare attacchi "di precisione" nella Striscia.Kushner era arrivato in Israele ieri sera dopo aver incontrato in Egitto una delegazione di Hamas guidata da Khalil
L'ombra delle elezioni israeliane su Gaza
Netanyahu, che aveva respinto il piano in 15 punti all'inizio del mese, aveva inizialmente affermato che far avanzare l'iniziativa risultava "problematico" a causa delle imminenti elezioni israeliane di fine ottobre, ha riferito una fonte alla Cnn. Nel tentativo di conquistare l'elettorato di destra e in svantaggio nei sondaggi, Netanyahu si era mostrato riluttante a concedere aperture sulla questione di Gaza in vista del voto.
אל תתנו להם לנצח pic.twitter.com/JgvJXAPtia— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 16, 2026
La posizione di Hamas
"Hamas chiede che l'amministrazione statunitense faccia pressione sul governo Netanyahu affinché rispetti l'accordo sulla roadmap e lo attui. Hamas è in attesa della risposta dell'amministrazione statunitense in merito alla posizione di Israele sull'accordo", ha dichiarato un funzionario all'Afp.
Per anni, gli Stati Uniti si sono rifiutati di dialogare con Hamas, che avevano designato come organizzazione terroristica e che aveva guidato l'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele, scatenando la guerra di Gaza. Ma l'amministrazione Trump si è mostrata sempre più disposta a impegnarsi in colloqui diretti con il movimento islamista.