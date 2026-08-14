Trump ordina il ritorno alle vecchie catapulte navali

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato che le future portaerei abbandonino i loro sistemi avanzati per il lancio di aerei da guerra e tornino a utilizzare le più vecchie ma "collaudate" tecnologie a catapulta, una mossa che potrebbe far lievitare drasticamente la spesa militare. Trump ha fatto l'annuncio ieri in un memorandum presidenziale sulla sicurezza nazionale volto a "risolvere i problemi critici a lungo termine nei programmi di costruzione e riparazione navale della Marina e a ripristinare la capacità e la concorrenza nella base industriale marittima".
La Marina statunitense ha dominato i mari dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale, ma i recenti conflitti, tra cui la guerra con l'Iran, hanno evidenziato i problemi legati all'invecchiamento delle navi e ai lunghi tempi di approvvigionamento. Trump si è lamentato di una "base industriale cantieristica atrofizzata" che, a suo dire, rende la costruzione e la riparazione delle navi da guerra più lente e costose.
La USS Doris Miller sarà la prima nave interessata
Il suo ordine impone al Pentagono di elaborare un piano per sostituire il sistema di lancio elettromagnetico per aerei (EMALS) e gli ascensori avanzati per armi con sistemi a vapore e idraulici per le future portaerei. La prima nave interessata sarà la USS Doris Miller, la quarta portaerei di classe Gerald R. Ford, la cui consegna è prevista per il 2034. La sostituzione dei sistemi di catapulta costerà probabilmente miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita Bryan Clark del think tank Hudson Institute. Anche la gestione e la manutenzione dei sistemi a vapore richiederebbero un maggior numero di marinai.
General Atomics: "Merita un'attenta riconsiderazione"
La General Atomics, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto per la costruzione delle catapulte elettromagnetiche per la Doris Miller, ha affermato che la decisione di cambiare sistema "merita un'attenta riconsiderazione". Il senatore Mark Kelly, ex astronauta e pilota da combattimento in pensione della Marina statunitense, ha deriso l'ordine di Trump definendolo un'inutile ingerenza nelle operazioni militari. "Ho effettuato centinaia di lanci dalla prua di portaerei, ho una laurea magistrale in ingegneria aeronautica e sono un pilota collaudatore, eppure nemmeno io mi permetterei di suggerire alla Marina come progettare sistemi specifici per le sue navi", ha scritto Kelly su X.
Trump si era lamentato delle presunte carenze dei sistemi EMALS già nel 2017, quando affermò che "non erano buoni" e "non avevano la potenza" delle catapulte a vapore.
Cina e Francia puntano invece sull'elettromagnetico
La Cina ha installato catapulte elettromagnetiche sulla sua portaerei più recente, mentre anche la Francia ha in programma di implementare questa tecnologia. Nel memorandum, Trump ha inoltre autorizzato il Pentagono ad "assegnare contratti che consentano acquisti da fornitori stranieri a breve termine" per accelerare i tempi di realizzazione. Le aziende straniere saranno autorizzate a costruire fino a due navi nei loro cantieri navali di appartenenza, mentre le unità aggiuntive saranno costruite in cantieri americani, si legge nel memorandum.