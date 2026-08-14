Usa, Bessent sull'Iran: 'Un isolamento economico mai visto prima'
Il nuovo annuncio di Bessent sull'Iran: "Un isolamento economico mai visto prima"
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Il nuovo annuncio di Bessent sull'Iran: "Un isolamento economico mai visto prima"

La nuova misura dovrebbe entrare in vigore la prossima settimana, reiterando anche il blocco dello Stretto di Hormuz
Scott Bessent
Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Scott Bessent
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AGI - Un "isolamento economico come il mondo non ha mai visto". Così il segretario al Tesoro degli Usa, Scott Bessent, ha minacciato l'Iran annunciando nuove misure per "la prossima settimana", oltre al blocco dello stretto di Hormuz, strategico per il commercio mondiale di idrocarburi.

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L'annuncio per la prossima settimana

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"Si tratterà di una combinazione tra un isolamento economico come il mondo non ha mai visto e il proseguimento del blocco dello Stretto di Hormuz, che impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani" ha dichiarato Bessent sul canale conservatore Newsmax.

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