Romania: La siccità porta a spegnere una centrale nucleare
La secca del Danubio costrinfe la Romania a spegnere una centrale nucleare 
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La secca del Danubio costrinfe la Romania a spegnere una centrale nucleare

La chiusura è prevista tra le 11 e mezzogiorno. L'impianto garantisce circa un quinto della produzione complessiva di elettricità del Paese
La centrale nucleare di Cernavoda
AFP - La centrale nucleare di Cernavoda
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AGI - Un caldo dalle conseguenze sempre più estreme, che mette a dura prova persone e infrastrutture. Dopo che nella giornata di ieri la Francia si è vista costretta a spegnere 8 reattori nucleari su 57, ora la Romania si trova a combattere una battaglia simile, a causa della siccità del suo fiume principale.

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La chiusura della centrale nucleare

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La compagnia nucleare statale romena Nuclearelectrica ha annunciato di aver avviato le procedure per fermare l'unita' 2 della centrale nucleare di Cernavoda a causa "dell'abbassamento del livello delle acque del Danubio", utilizzate per il raffreddamento dell'impianto.

Il Danubio in secca
AFP - Il Danubio in secca

Il Danubio in secca, AFP

Il precedente del 2003

Secondo quanto riferito dalla centrale ai media locali, lo spegnimento completo del reattore è previsto tra le 11 e mezzogiorno, ora locale. L'impianto di Cernavoda, che normalmente garantisce circa un quinto della produzione complessiva di elettricità della Romania, aveva già fermato alla fine di luglio uno dei suoi due reattori. Con lo stop dell'unita' 2, la centrale dovrebbe quindi interrompere completamente la produzione per la prima volta dalla siccità del 2003.

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