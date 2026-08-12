La Francia ha spento 8 reattori nucleari su 57 per il caldo

AGI - L'ondata di calore che ha colpito la Francia quasi ininterrottamente quest'estate sta riducendo la produzione di energia elettrica, con otto dei 57 reattori nucleari spenti. Tuttavia, ciò non compromette l'approvvigionamento energetico del Paese né la sua capacità di esportare elettricità.
Un portavoce della compagnia elettrica statale EDF ha spiegato all'agenzia EFE che uno di questi otto reattori, quello della centrale di Gravelines, avrebbe dovuto riavviarsi intorno alle 23 ora locale. Ha sottolineato che la capacità di generazione di energia è "buona", il che ha permesso al Paese non solo di soddisfare il proprio fabbisogno negli ultimi giorni, ma anche di continuare a esportare elettricità.
L'invasione di meduse nella stazione di pompaggio di Gravelines
Quel reattore è uno dei tre di Gravelines (questa centrale nucleare, situata sulla costa del Canale della Manica e la più grande dell'Europa occidentale, ha in totale sei reattori) che sono stati spenti. Due reattori sono stati spenti automaticamente a causa di un massiccio afflusso di meduse nelle stazioni di pompaggio che alimentano l'acqua utilizzata per il raffreddamento, mentre il terzo è stato spento manualmente.
Il numero crescente di meduse, sempre più frequenti, sono legate in particolare all'aumento delle temperature oceaniche causato dai cambiamenti climatici. Nel frattempo, mercoledì sono stati spenti cinque reattori situati in prossimità di fiumi la cui acqua viene utilizzata per il raffreddamento, a causa di un flusso insufficiente (nel caso di due reattori presso l'impianto di Chooz, sulle rive della Mosa), o a causa di temperature dell'acqua eccessivamente elevate (negli altri tre). Nello specifico, è stato spento un reattore presso l'impianto di Cattenom, sul fiume Mosella; due bacini idrici sono stati chiusi a Golfech, sul fiume Garonna, e un altro a Buguey, sul fiume Rodano, perché l'acqua aveva raggiunto la soglia massima di temperatura oltre la quale un ulteriore riscaldamento, se utilizzato per il raffreddamento, potrebbe danneggiare la flora e la fauna acquatica.
Il portavoce di EDF ha fatto notare che a giugno, durante la prima ondata di calore, l'azienda ha perso l'equivalente di 1 terawattora (TWh) a causa di questi effetti, su una produzione nucleare totale di 34 TWh per quel mese. I risultati preliminari stimano che a luglio, con un impatto maggiore dovuto alle ondate di calore, le perdite siano state di circa 2 TWh su una produzione di circa 34 TWh.