Trump: Profilo basso con Iran ma avanti con il pressing economico

AGI - Gli Stati Uniti stanno "procedendo con discrezione" con l'Iran, ma continuano a esercitare pressione economica su Teheran. Lo dice il presidente americano, Donald Trump, in una breve conversazione telefonica con Axios.
"Stiamo solo negoziando in modo parziale con loro. Stiamo semplicemente osservando l'Iran con la sua enorme inflazione e il fatto che non abbiano soldi", ha aggiunto.
Situazione economica dell'Iran
Secondo Trump l'Iran "si trova in una situazione economica pessima" e non ha i soldi per pagare le sue truppe. Il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi economica del regime iraniano. Allo stesso tempo, il presidente americano ha affermato che, con il prezzo del petrolio sceso a poco più di 75 dollari al barile, i consumatori statunitensi risentono meno degli effetti della guerra.
"Si risolverà tutto. Si risolve sempre tutto. È come una partita a scacchi", ha detto Trump a proposito del braccio di ferro con Teheran.