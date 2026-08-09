Trump: Profilo basso con Iran ma avanti con il pressing economico
Trump: "Profilo basso con l'Iran ma avanti con il pressing economico. E' come una partita a scacchi"
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Trump: "Profilo basso con l'Iran ma avanti con il pressing economico. E' come una partita a scacchi"

Il presidente americano dichiara ad Axios che gli Stati Uniti stanno procedendo con "discrezione" il dialogo con Teheran
Trump: "Profilo basso con l'Iran ma avanti con il pressing economico. E' come una partita a scacchi"
AHMAD AL-RUBAYE / AFP - La città irachena di Karbala con i manifesti del defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei, il giorno prima dei funerali
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AGI - Gli Stati Uniti stanno "procedendo con discrezione" con l'Iran, ma continuano a esercitare pressione economica su Teheran. Lo dice il presidente americano, Donald Trump, in una breve conversazione telefonica con Axios.

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"Stiamo solo negoziando in modo parziale con loro. Stiamo semplicemente osservando l'Iran con la sua enorme inflazione e il fatto che non abbiano soldi", ha aggiunto.

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Situazione economica dell'Iran

Secondo Trump l'Iran "si trova in una situazione economica pessima" e non ha i soldi per pagare le sue truppe. Il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi economica del regime iraniano. Allo stesso tempo, il presidente americano ha affermato che, con il prezzo del petrolio sceso a poco più di 75 dollari al barile, i consumatori statunitensi risentono meno degli effetti della guerra.

"Si risolverà tutto. Si risolve sempre tutto. È come una partita a scacchi", ha detto Trump a proposito del braccio di ferro con Teheran.

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