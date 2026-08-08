Iran, video di Khamenei in onda su media statali. Ma è senza data

AGI - I media statali iraniani hanno diffuso un video senza data della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, il primo dalla sua nomina a marzo, in seguito all'assassinio del padre Ali Khamenei all'inizio della guerra in Iran.
#LATEST Mojtaba Khamenei, Iran's supreme leader, appeared in a video recording of a lesson released by Mehr News Agency on August 8. pic.twitter.com/SjebyaGVm8— CGTN (@CGTNOfficial) August 8, 2026
Il filmato mostra Khamenei mentre impartisce una lezione religiosa a un gruppo di persone e sembra essere stato girato prima del conflitto contro gli Usa (28 febbraio scorso). Il post non fornisce dettagli sulla data di realizzazione del filmato.
Prima apparizione diffusa dai media
La nuova Guida Suprema non è ancora apparsa in pubblico e finora si è fatta sentire solo attraverso messaggi diffusi dai media statali.
La diffusione del video
Uno dei media che lo ha diffuso, Mehr, è semi-ufficiale e considerato vicino alla Guida Suprema: questo spiega perchè le immagini non hanno trovato molto spazio presso gli altri canali iraniani, ha fatto notare la Cnn.