Khamenei: Il giallo sulle condizioni della Guida Suprema iraniana

AGI - L'ayatollah Mojtaba Khamenei sarebbe in fin di vita.
Proprio per questo motivo, dal giorno della sua elezione non ci sarebbe stata nessuna apparizione in pubblico, nessuna immagine recente, solo alcuni messaggi scritti a testimoniare la sua effettiva esistenza.
A riferirlo è il portale IranWire che cita due fonti vicine all'amministrazione del presidente Massoud Pezeshkian.
La dipartita imminente di Khamenei
Secondo quanto scrive il portale, vicino all'opposizione e realizzato da giornalisti che vivono fuori dal Paese, dopo l'attacco in cui il 28 febbraio morì il padre Alì e lui rimase ferito, Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo.
Ai massimi livelli del regime circolano sempre più insistentemente voci secondo cui si trova in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro.
Il giallo delle apparizioni in pubblico
Da quando è stato nominato nuova Guida suprema, Mojtaba non è neppure mai apparso in pubblico né ha tenuto discorsi, ma ha comunicato attraverso messaggi scritti a lui attribuiti.
"Non ci sorprenderebbe ricevere presto la notizia del suo martirio", ha spiegato una delle fonti sentite da IranWire.