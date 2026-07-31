Ucraina, Zelensky sente J.D. Vance: 'I Patriot sono la priorità'

AGI - Tra Ucraina e Russia proseguono gli attacchi incrociati e parallelamente prende corpo pure la ‘guerra’ diplomatica. Zelensky ha annunciato di aver avuto una "buona conversazione telefonica" con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance.
"Abbiamo discusso i risultati del nostro recente incontro con il presidente Trump a Washington: un incontro positivo e produttivo", ha scritto sui social il leader di Kiev.
Zelensky: "Proseguono i raid russi in Ucraina"
"I raid aerei russi sul nostro Paese continuano e la difesa aerea, in particolare i sistemi di intercettazione Patriot contro i missili balistici, rimane una priorità assoluta", ha aggiunto il presidente ucraino. "Abbiamo anche parlato con il vicepresidente delle conseguenze della guerra russa sui mercati globali. Abbiamo concordato che i nostri team rimarranno in contatto e lavoreranno su tutto ciò di cui abbiamo discusso oggi", ha concluso il presidente ucraino.
La richiesta sull'utilizzo di Starlink
Il leader di Kiev, nella sua recente missione alla Casa Bianca che era molto attesa in Ucraina, ha chiesto al presidente statunitense, Donald Trump, di autorizzare l'utilizzo del sistema satellitare Starlink per guidare i droni durante gli attacchi contro obiettivi in profondità nel territorio russo. Lo hanno riferito a The Atlantic tre fonti a conoscenza dei colloqui.
Il ruolo di Elon Musk
Per approvare l'iniziativa, Trump avrà bisogno del consenso del proprietario di SpaceX, Elon Musk, che finora ha limitato l'uso di Starlink in Russia, osserva la testata. Zelensky ha proposto di utilizzare Starlink come alternativa ai missili intercettori Patriot americani, le cui scorte si sono ridotte dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Kiev vuole utilizzare droni a lungo raggio per colpire i lanciatori mobili di missili balistici russi utilizzati per colpire l'Ucraina.
Trump ha dichiarato che prenderà in considerazione la proposta e ne discuterà con Musk, ma la decisione finale dipenderà dal fatto che il presidente statunitense consideri l'uso di Starlink un modo per accelerare la fine della guerra o, al contrario, un passo verso l'escalation, fa notare The Atlantic.
Gli Stati Uniti e i missili Patriot
Zelensky ha sottolineato la necessità di distruggere i lanciamissili russi prima dell'arrivo dell'inverno, quando Mosca potrebbe tentare nuovamente di interrompere la rete elettrica e di riscaldamento dell'Ucraina. Nel frattempo, secondo il Center for Strategic and International Studies (Csis), dopo lo scoppio della guerra con l'Iran, gli Stati Uniti dispongono ancora di circa 760 moderni intercettori Patriot.
Trump aveva precedentemente respinto la richiesta di Kiev di 300 di questi missili. Zelensky ha anche proposto che Washington consentisse all'Ucraina di iniziare a produrre i Patriot su licenza, ma la produzione di massa richiederebbe diversi anni. L'Ucraina utilizza già droni a lungo raggio con diversi sistemi di guida.
Denis Shtilerman, cofondatore dell'azienda ucraina Fire Point, ha dichiarato ad Atlantic che dotare i droni del sistema Starlink consentirà più precisione sui bersagli mobili. "Invece di abbattere frecce, abbatteremo arcieri", ha affermato.
Trump: "Sui Patriot non abbiamo ancora deciso"
Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora deciso se concedere all’Ucraina la possibilità di costruire i sistemi di difesa aerea Patriot. “E’ un passo importante. Dobbiamo stare molto attenti a permettere a qualcuno di costruirli. Non abbiamo ancora preso una decisione in tal senso. Potrebbero anche rivoltarsi contro di noi”, ha detto parlando con i giornalisti a Camp David.
Varsavia convoca l'ambasciatore russo
Intanto, il ministero degli Esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in seguito all'incursione di un missile in una delle regioni orientali del Paese avvenuta ieri, ha annunciato il primo ministro Donald Tusk.
"Oggi, il ministero degli Esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco", ha scritto su X, dopo che il missile ha lasciato un cratere in un campo a circa 80 chilometri dal confine polacco con l'Ucraina.
Gli attacchi ucraini in Russia
Continuano le ‘sanzioni a lungo raggio’ di Kiev nel territorio russo. Sono state spente dopo 24 ore le fiamme divampate dopo un attacco di droni ucraini in un magazzino Wildberries nella regione russa di Penza. "Le fiamme nel magazzino sono state spente", ha dichiarato il governatore della regione di Penza, Oleg Melnichenko, "Oltre 100 vigili del fuoco, con l'ausilio di 50 mezzi speciali, hanno combattuto l'incendio. Sono stati impiegati anche due autopompe e un aereo della Protezione Civile", ha scritto Melnichenko sul suo canale Max.
Colpiti tre centri logistici
Le forze ucraine hanno colpito tre centri logistici russi nell'ultima ondata di attacchi arrivati a 1.500 chilometri dal confine. Lo ha riferito il presidente Volodymyr Zelensky in un post su X. "Continuiamo a condurre i nostri attacchi in profondità e a medio raggio contro le infrastrutture russe che sostengono l'aggressione della Russia", ha spiegato.
"In particolare, oggi sono state condotte operazioni contro tre centri logistici in diverse regioni della Federazione Russa: a Sarapul, Kazan e Volgograd, a distanze comprese tra circa 500 e quasi 1.300 chilometri", ha spiegato. "Nella regione di Krasnodar è stato colpito un terminal marittimo. La distanza dell'obiettivo dalla linea del fronte era di circa 270 chilometri.
A quasi 480 chilometri dalla linea di contatto, è stata colpita una raffineria di petrolio nella regione di Volgograd", ha elencato, e sono andati a segno anche "colpi nelle acque del Mar d'Azov".