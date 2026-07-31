Attacco russo a Odessa, colpiti serbatoi e una nave militare

AGI - Le forze russe hanno condotto nella tarda serata di ieri un attacco contro serbatoi di carburante nel porto ucraino di Odessa e hanno colpito una nave con carico militare a sud della città.
L'attacco a Odessa
Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in un comunicato. "Gli attacchi al porto di Odessa hanno colpito serbatoi di carburante destinati alle Forze Armate ucraine", si legge. Una nave mercantile che trasportava carico militare verso un porto ucraino è stata colpita mentre navigava in mare a sud di Odessa, ha aggiunto.
I droni abbattuti
In questo clima di tensione, il ministero della Difesa russo ha reso noto in un comunicato che difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni ucraini durante la notte. I droni sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Volgograd, Kursk, Rostov e Tula, il Territorio di Krasnodar, il Dagestan, la Crimea, il Tatarstan, il Mar d'Azov e il Mar Nero.
La risposta ucraina
Le forze ucraine hanno bombardato duramente Volgograd, nel sud-ovest della Russia. A quanto riferito dallo Stato maggiore, riporta Ukrinform, sono stati colpiti la raffineria di petrolio della Lukoil, uno stabilimento aeronautico, un porto e il complesso per la guerra elettronica Pole-21.
La raffineria Lukoil-Volgogradneftepererabotka è una delle più grandi del paese, con 15 milioni di tonnellate di greggio lavorate ogni anno.L'Ucraina ha poi condotto raid su un deposito di munizioni nell'area di Naumovka (in Crimea), un posto di controllo russo nell'area di Bakhmut nella regione di Donetsk furono colpiti. La SSU, insieme alle Forze di Difesa, e una fabbrica di aeromobili a Yevpatoria.
I centri logistici
Le forze ucraine hanno colpito tre centri logistici russi nell'ultima ondata di attacchi arrivati a 1.500 chilometri dal confine. Lo ha riferito il presidente Volodymyr Zelensky in un post su X. "Continuiamo a condurre i nostri attacchi in profondità e a medio raggio contro le infrastrutture russe che sostengono l'aggressione della Russia", ha spiegato.
"In particolare, oggi sono state condotte operazioni contro tre centri logistici in diverse regioni della Federazione Russa: a Sarapul, Kazan e Volgograd, a distanze comprese tra circa 500 e quasi 1.300 chilometri", ha spiegato. "Nella regione di Krasnodar è stato colpito un terminal marittimo. La distanza dell'obiettivo dalla linea del fronte era di circa 270 chilometri. A quasi 480 chilometri dalla linea di contatto, è stata colpita una raffineria di petrolio nella regione di Volgograd", ha elencato, e sono andati a segno anche "colpi nelle acque del Mar d'Azov".