Ucraina, si teme strage di 10 persone in un raid russo
Ucraina, si teme la strage di una famiglia di 10 persone in un raid russo
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Ucraina, si teme la strage di una famiglia di 10 persone in un raid russo

Un missile ha centrato un'abitazione: sei le vittime mentre altri quattro morti devono essere ancora identificati
Marta Allevato
Ucraina, si teme la strage di una famiglia di 10 persone in un raid russo
Mykola Miakshykov / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Le conseguenze di un attacco missilistico nell'insediamento di Radushne, distretto di Kryvyi Rih, regione di Dnipropetrovsk, Ucraina
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AGI - Un missile russo, che ha colpito un'abitazione nell'Ucraina orientale nelle prime ore di oggi, potrebbe aver sterminato una famiglia di 10 persone. Un funzionario dei servizi di emergenza ucraini ha confermato che sei persone sono state finora dichiarate morte, mentre altre quattro sono decedute ma devono ancora essere formalmente identificate.

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Secondo l'Aeronautica di Kiev, la Russia ha lanciato un totale di 74 missili e 284 droni durante il suo ultimo attacco notturno. Nella capitale Kiev, decine di migliaia di persone si sono rifugiate nelle stazioni della metropolitana affollate per tutta la notte, dopo che le esplosioni hanno iniziato a risuonare poco dopo la mezzanotte. Anche la città occidentale di Leopoli è stata gravemente colpita e la vicina Polonia, membro della Nato, ha affermato che un cratere di 10 metri in un campo a 80 chilometri dal confine con l'Ucraina è stato probabilmente causato da un missile russo.

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La denuncia di Zelensky

"I russi hanno usato il loro missile balistico per distruggere una casa normale appartenente a una famiglia normale", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social media pubblicando la foto della famiglia. "Era una casa normale, ridotta in macerie", ha scritto, "la famiglia Voronov: la madre Olena, il padre Artem, sette figli" e un nipote, ha precisato. L'attacco ha colpito la loro casa alla periferia della città orientale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La vittima più giovane presumibilmente aveva un anno e mezzo, ha aggiunto il presidente.

Le operazioni di identificazione

Un funzionario dei servizi di emergenza ha affermato che, data la devastazione sul luogo, sono stati ritrovati 17 "frammenti di corpi" e che sono in corso gli esami forensi. "In via preliminare, si può affermare che tutte le 10 persone che si trovavano nella casa sono morte", ha dichiarato Sergiy Kovtoniuk, addetto stampa del Servizio statale per le emergenze della regione di Dnipropetrovsk. Il governatore regionale ha pubblicato foto dei soccorritori intenti a frugare tra le macerie di una casa distrutta, travi di legno e detriti di cemento sparsi nel cortile.

L'appello alla comunità internazionale

"È importante che queste persone siano viste da chi prende le decisioni: al Pentagono, nelle capitali europee e ovunque nel mondo ci sia la possibilità di aiutare l'Ucraina a proteggere delle vite", ha poi aggiunto Zelensky. "La realtà parla da sé. Proteggere le vite è necessario. I missili di difesa aerea sono necessari", ha concluso.

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