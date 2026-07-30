Ucraina, si teme strage di 10 persone in un raid russo

AGI - Un missile russo, che ha colpito un'abitazione nell'Ucraina orientale nelle prime ore di oggi, potrebbe aver sterminato una famiglia di 10 persone. Un funzionario dei servizi di emergenza ucraini ha confermato che sei persone sono state finora dichiarate morte, mentre altre quattro sono decedute ma devono ancora essere formalmente identificate.
Secondo l'Aeronautica di Kiev, la Russia ha lanciato un totale di 74 missili e 284 droni durante il suo ultimo attacco notturno. Nella capitale Kiev, decine di migliaia di persone si sono rifugiate nelle stazioni della metropolitana affollate per tutta la notte, dopo che le esplosioni hanno iniziato a risuonare poco dopo la mezzanotte. Anche la città occidentale di Leopoli è stata gravemente colpita e la vicina Polonia, membro della Nato, ha affermato che un cratere di 10 metri in un campo a 80 chilometri dal confine con l'Ucraina è stato probabilmente causato da un missile russo.
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La denuncia di Zelensky
"I russi hanno usato il loro missile balistico per distruggere una casa normale appartenente a una famiglia normale", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social media pubblicando la foto della famiglia. "Era una casa normale, ridotta in macerie", ha scritto, "la famiglia Voronov: la madre Olena, il padre Artem, sette figli" e un nipote, ha precisato. L'attacco ha colpito la loro casa alla periferia della città orientale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La vittima più giovane presumibilmente aveva un anno e mezzo, ha aggiunto il presidente.
Zelensky: “This Russian evil can only be stopped by the whole world”— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2026
The President of Ukraine made this statement after the Russian missile strike that killed a family of 10 people in the village of Radushne near Kryvyi Rih.
“When we say that Ukraine needs air defense missiles,… pic.twitter.com/tiuTkYziXG
Le operazioni di identificazione
Un funzionario dei servizi di emergenza ha affermato che, data la devastazione sul luogo, sono stati ritrovati 17 "frammenti di corpi" e che sono in corso gli esami forensi. "In via preliminare, si può affermare che tutte le 10 persone che si trovavano nella casa sono morte", ha dichiarato Sergiy Kovtoniuk, addetto stampa del Servizio statale per le emergenze della regione di Dnipropetrovsk. Il governatore regionale ha pubblicato foto dei soccorritori intenti a frugare tra le macerie di una casa distrutta, travi di legno e detriti di cemento sparsi nel cortile.
L'appello alla comunità internazionale
"È importante che queste persone siano viste da chi prende le decisioni: al Pentagono, nelle capitali europee e ovunque nel mondo ci sia la possibilità di aiutare l'Ucraina a proteggere delle vite", ha poi aggiunto Zelensky. "La realtà parla da sé. Proteggere le vite è necessario. I missili di difesa aerea sono necessari", ha concluso.