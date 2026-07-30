Enorme cratere in Polonia orientale, per Kiev 'è missile russo'

AGI - Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono rimaste uccise nella notte in un attacco con missile balistico russo a Kryvyj Rih, nell'Ucraina centrale, hanno riferito le autorita' locali.
"In un villaggio alla periferia di Kryvyj Rih, l'impatto diretto di un missile balistico Iskander-M, lanciato da Voronez, ha colpito un'abitazione privata in cui viveva una famiglia numerosa, uccidendo due bambine di 5 e 12 anni e quattro adulti", ha spiegato su Telegram il capo dell'amministrazione militare municipale di Kryvyj Rih, Oleksandr Vilkul.
Poco prima del raid il presidente Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che la Russia avrebbe probabilmente effettuato un altro attacco massiccio durante la notte. "Allarme aereo a Kiev a causa della minaccia di utilizzo di armi balistiche. Utilizzate immediatamente i rifugi piu' vicini e rimanete li' fino a quando il pericolo non sarà passato", ha affermato il capo dell'amministrazione militare di Kiev.
La richiesta di Zelensky
"È importante - prosegue Zelensky - che i nostri partner comprendano pienamente cosa sta accadendo e che la protezione delle vite dipenda direttamente dalla loro prontezza, o dalla mancanza di essa, ad aiutarci con missili di difesa aerea. Prima di tutto, questo riguarda gli Stati Uniti e quei partner che dispongono di missili Patriot e possono fornirli per sostenere la nostra difesa. Ogni partner sa cosa serve e comprende pienamente le conseguenze dell'indugiare. Per favore, in tutte le regioni dell'Ucraina, prestate attenzione agli allarmi di incursione aerea e restate al sicuro".
Zelensky ha detto ad Axios che l'Ucraina ha bisogno di almeno 300 intercettori Patriot per l'inverno. Ha anche detto che Trump ha promesso che avrebbe cercato di aiutarlo, ma ha ammesso che è difficile a causa della necessità di intercettori nella guerra contro l'Iran. Nel faccia a faccia alla Casa Bianca, il presidente americano avrebbe insistito con Zelensky affinchè "ponesse fine alla guerra".
Kiev, missile russo ha violato spazio aereo Polonia
Un missile da crociera russo Kh-101 è penetrato nello spazio aereo polacco durante il massiccio attacco compiuto da Mosca contro l'Ucraina. Lo ha riferito il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiga che ha sottolineato che la Polonia e' membro della Nato e che l'incidente costituisce una violazione dello spazio aereo dell'Alleanza.
"Questa e' un'ulteriore chiara dimostrazione dell'urgenza di rafforzare le difese aeree dell'Ucraina, a garanzia della protezione dell'intera comunita' euro-atlantica", ha affermato Sibiga nel suo messaggio, pubblicato sui social.
L'incidente, segnalato da Kiev, si e' verificato dopo che la Romania e' stata costretta ad abbattere i primi droni russi nel suo spazio aereo, a seguito di diversi casi di incursioni di velivoli a pilotaggio remoto.
Sibiga ha colto l'occasione della violazione dello spazio aereo polacco per chiedere la fine delle tensioni tra Kiev e Varsavia in merito alle politiche di memoria del governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i cui recenti omaggi a personaggi e organizzazioni storiche coinvolte nei massacri di polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale hanno suscitato indignazione nel Paese vicino.
Almeno otto persone sono morte in nell'attacco russo della notte scorsa, tra cui tre bambini uccisi insieme ai loro genitori da un missile balistico russo che ha colpito la loro casa nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centro-orientale. Anche Leopoli, nell'Ucraina occidentale al confine con la Polonia, e' stata tra le localita' colpite.
Secondo il rapporto militare ucraino, la Russia ha utilizzato 74 missili (nove dei quali balistici) e 284 droni. Di questi, sei missili balistici, due missili da crociera e 17 droni non sono stati intercettati e hanno colpito i loro obiettivi.