Trump celebra il 4 luglio: 'Non saremo mai un Paese comunista'

AGI - L'identità Usa è "sotto attacco" a causa del risorgere del "comunismo". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è scagliato contro "radicali ed estremisti" che minaccerebbero il Paese dall'interno nel suo discorso alla vigilia del duecentocinquantesimo anniversario dell'indipendenza americana.
Discorso, quello di Trump, pronunciato dal luogo simbolo della storia degli Usa: il Monte Rushmore nel South Dakota, dove sono scolpiti nella roccia quattro volti di presidenti. Si tratta dei volti di George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. L'uomo d'affari repubblicano ha celebrato i leader del passato, compresi quelli i cui volti sono scolpiti sull'iconico monumento.
"Mentre ci avviciniamo a questo magnifico anniversario, vediamo la nostra identità americana sotto un rinnovato attacco"", ha avvertito Trump, secondo il quale "ora c'è una rinascita" della "minaccia del comunismo" è un tema su cui l'immobiliarista newyorchese ha calcato sempre piùla mano nelle ultime settimane, che hanno visto l'ala socialista del Partito Democratico ottenere piùdi un successo alle elezioni primarie, in vista delle elezioni di medio termine.
"Negli ultimi anni c'è stato un tentativo innegabile di cambiare questo carattere eccezionale, di strapparci lo spirito americano, di allontanarci dalla nostra storia", ha affermato Trump, che ha invece ammorbidito i toni sugli immigrati che "non devono essere nati qui, ma devono amare cio' che abbiamo costruito".
Oggi il comizio al National Mall a Washington
Oggi è previsto un altro discorso di Trump sul National Mall a Washington in occasione del 4 luglio. Si tratterà di un vero e proprio comizio politico, con tanto di aerei militari e uno spettacolo pirotecnico del mondo annunciato come il piùgrande di sempre. Un'organizzazione legata a Trump, chiamata Freedom 250, ha preso il controllo di diverse celebrazioni a scapito del gruppo bipartisan America250.
ùCio', secondo molti commentatori, avrebbe contribuito a tenere alcuni cittadini lontani dalle celebrazioni, che coincideranno inoltre con una pericolosa ondata di caldo. Nella capitale Usa sono previsti 41 gradi centigradi. Trump ha promesso "un discorso molto lungo". "Giusto per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa", ha spiegato.