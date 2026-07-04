Mattarella a Trump: 'Essenziale lavorare insieme per la pace'

AGI - "In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, in occasione del 4 luglio.
"4 luglio patrimonio di libertà e diritti"
"Quest'anno la festa del 4 luglio acquisisce un significato eccezionale per gli Stati Uniti d'America, ricorrendo il duecentocinquantesimo anniversario dell'indipendenza. Desidero pertanto rivolgere all'amico popolo statunitense le più vive felicitazioni della Repubblica Italiana e mie personali. L'odierna celebrazione appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice", continua Mattarella.
"Muovendo da questi ideali fondativi la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti, come di molti altri popoli in ogni continente. Tali nobili sollecitazioni - sottolinea ancora il Capo dello Stato - sono state e restano, inoltre, punto di riferimento di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto, sulla cooperazione e sul sostegno alle istituzioni internazionali sorte nella ripulsa delle tragedie del secolo scorso".