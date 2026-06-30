Harry e Meghan a luglio a Londra, Re Carlo offre loro una casa

AGI - Re Carlo avrebbe offerto al principe Harry e a Meghan Markle la possibilità di soggiornare in una residenza reale durante il loro prossimo viaggio nel Regno Unito, previsto in occasione di alcuni appuntamenti legati agli Invictus Games. E i Sussex avrebbero accettato. L'iniziativa, riportata da diversi media britannici, viene interpretata come un possibile gesto di distensione nei confronti del figlio e della nuora, dopo la Megxit (e le successive accuse e rivelazioni) di sei anni fa.
Buckingham Palace non ha commentato le indiscrezioni e non ha reso noto quale proprietà sarebbe stata messa a disposizione della coppia, che tornerebbe a Londra per la prima volta da 4 anni. Secondo i media, la residenza potrebbe essere Buckingham Palace, recentemente interessato da un vasto programma di ristrutturazione e considerato uno dei luoghi più sicuri del patrimonio reale. L'ipotesi, tuttavia, non è stata confermata ufficialmente.
Secondo The Times e The Independent, che citano fonti vicine alla vicenda, Harry e Meghan avrebbero accolto l'invito del sovrano.
L'incognita Meghan (e figli)
Resta inoltre da chiarire se Harry sarà accompagnato dalla famiglia. La presenza di Meghan e dei figli Archie e Lilibet, infatti, non è ancora data per certa. Secondo ITV News, la decisione dipenderà dalle garanzie sulla sicurezza, in particolare sulla scorta più volte negata al principe. Sul tema, Harry insiste da tempo, ritenendo insufficienti le misure oggi previste per proteggere la moglie e i bambini durante un soggiorno nel Paese.
'Senzatetto'
Quanto alla casa, Harry non dispone più di una residenza nel Regno Unito da quando, nel 2023, ha lasciato definitivamente Frogmore Cottage, la dimora concessagli dalla regina Elisabetta II dopo il matrimonio e successivamente revocata da re Carlo. Da allora i suoi rientri in patria sono stati sporadici e, nella maggior parte dei casi, senza Meghan.
L'ultimo viaggio per i funerali di Elisabetta II
L'ultima visita della duchessa nel Regno Unito risale al settembre 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Archie e Lilibet, invece, non tornano nel Paese dal Giubileo di Platino del giugno dello stesso anno.
Se confermata, l'offerta di una residenza reale rappresenterebbe il primo gesto di questo tipo nei confronti dei Sussex da quando la coppia ha rinunciato al ruolo di membri attivi della famiglia reale e si è trasferita negli Stati Uniti nel 2020.