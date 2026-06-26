Re Carlo trasloca da Buckingham Palace

AGI - Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, lasceranno l’iconico Buckingham Palace e vivranno stabilmente nella vicina Clarence House. Lo rivela il rapporto finanziario annuale della monarchia britannica, pubblicato giovedì.
Re Carlo lascia Buckingham Palace
L’obiettivo è di aumentare l’accesso del pubblico nel palazzo reale, poiché, quando il re è in sede, le misure di sicurezza limitano il numero di persone e le aree di accesso ai visitatori.
Buckingham Palace, che dal 1837 funge da residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito ed è attualmente in ristrutturazione, continuerà a essere la sede amministrativa della monarchia britannica, ma Carlo III si stabilirà formalmente a Clarence House, l’antica residenza della Regina Madre dove già viveva dal 2003.
Più visitatori a Buckingham Palace
"Dopo un'attenta valutazione e al fine di aumentare notevolmente le opportunità di accesso al pubblico, il re (Carlo III) e la regina (Camilla) hanno deciso di non adottare Buckingham Palace come residenza personale", ha dichiarato un portavoce della casa reale britannica. Tuttavia, il portavoce ha precisato che Carlo e Camilla continueranno ad avere accesso ad alcune stanze private all’interno del palazzo "dove potranno ritirarsi durante la giornata lavorativa" e che potrebbero essere utilizzate come "possibile residenza in futuro".
La ristrutturazione del palazzo reale
Il palazzo londinese è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione decennale che prevede la sostituzione di caldaie, cavi elettrici e tubature, con un costo di 369 milioni di sterline (428 milioni di euro), al fine di ridurre il rischio di incendi e allagamenti. Il completamento dei lavori è previsto per il prossimo mese di marzo.
La regina Vittoria fu la prima monarca a utilizzare Buckingham Palace come sede ufficiale della corte nel 1837 e, dopo aver sposato il principe Alberto, trasformò il palazzo per accogliere la sua famiglia in crescita, ricevere gli ospiti e svolgere gli affari ufficiali.
Clarence House
Carlo III risiede a Clarence House, l’antica residenza della Regina Madre, dal 2003 e continuerà a organizzare vari eventi nel palazzo, dalle feste in giardino ai ricevimenti, e terrà udienze con i nuovi ambasciatori. Quando il re si trova a Londra, il suo stendardo reale sventola sia a Buckingham Palace che a Clarence House, indipendentemente da quale delle due residenze occupi.
Re Carlo ha versato 35 milioni di tasse dal 2022
Re Carlo III ha versato più di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) in tasse da quando è salito al trono nel settembre 2022. Lo ha reso noto Buckingham Palace, in quella che rappresenta la prima rivelazione di questo tipo da parte di un sovrano britannico in carica.
"L’importo delle imposte dovute da Sua Maestà dall’ascesa al trono supera i 30 milioni di sterline", ha dichiarato il palazzo, spiegando che la mossa "fa parte dell’impegno della Casa Reale a favore della trasparenza", in un momento in cui le finanze reali sono oggetto di un’attenzione pubblica crescente.
Il principe William
Stessa apertura da parte del figlio maggiore ed erede di Carlo, il principe William, che ha rivelato di aver versato oltre 20 milioni di sterline (25 milioni di euro) in tasse da quando ha ereditato il titolo di Principe di Galles in seguito all’ascesa al trono di suo padre.