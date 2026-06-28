Meteo pazzo in Francia, dai Paesi baschi al nord dopo il caldo temporali e blackout

AGI - Mentre la Francia sta ancora boccheggiando per la prolungata ondata di calore record, le regioni settentrionali sono colpite da violenti temporali che hanno causato diversi feriti, danni e lasciato al buio oltre 63 mila abitazioni. Durante la notte, 46 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per temporali, dai Paesi Baschi al Nord, secondo Meteo-France, che prevede un'altra significativa perturbazione nel pomeriggio e nella serata di oggi, dai Pirenei al Massiccio Centrale.
Oltre 63mila abitazioni francesi sono senza corrente oggi a causa dei forti temporali che hanno colpito diverse regioni a partire da ieri sera, secondo quanto comunicato da Enedis, gestore della rete di distribuzione elettrica. Secondo l'ultimo bollettino odierno, "63mila utenze sono senza corrente a causa di questi temporali, principalmente nel Nord (24mila), nell'Aisne (28mila), negli Yvelines (4mila) e nell'Indre-et-Loire (1.700)", ha dichiarato la società. Questi temporali seguono un'ondata di calore estrema di intensità e durata senza precedenti, secondo Enedis, le cui squadre stanno lavorando senza sosta per ripristinare la corrente nelle condizioni di massima sicurezza.
Interventi nel nord della Francia
Nel dipartimento del Nord, la prefettura ha registrato 405 interventi legati ai temporali, principalmente per alberi caduti su strade pubbliche e allagamenti nelle abitazioni. Due persone sono rimaste ferite, secondo la prefettura, che non ha fornito dettagli sulle loro condizioni.
Temporali e incendi nell'Aisne
Nel dipartimento dell'Aisne, i temporali, caratterizzati da un'intensa attività di fulmini, sono stati accompagnati da raffiche di vento superiori a 100 km/h, ha indicato la prefettura. I fulmini hanno causato diversi incendi, tra cui uno a Laon dove cinque persone hanno riportato ferite lievi. In totale, il Servizio antincendio e di soccorso del dipartimento dell'Aisne (Sdis) ha effettuato 118 interventi durante la notte, principalmente nei dintorni di Saint-Quentin, secondo quanto riportato dalla prefettura.
Evacuazioni e danni nella Somme
Nel vicino dipartimento della Somme, il festival Retro C Trop è stato evacuato nella notte tra sabato e domenica, con circa 2.900 partecipanti. La prefettura ha segnalato danni materiali significativi a causa degli alberi caduti sulla strada, ma nessun ferito. In questo dipartimento, sono stati effettuati 122 interventi, principalmente per valutazioni relative al maltempo, tra cui tetti scoperchiati, alberi e linee elettriche caduti sulle strade pubbliche.