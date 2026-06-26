In Russia abbattuti 660 droni ucraini, Kiev attacca Mosca

AGI - La Russia rimane nella morsa dei droni ucraini. Mentre Kiev rimane sotto il fuoco dei missili di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 660 droni ucraini, una delle cifre più elevate dall’inizio del conflitto. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo.
La strategia ucraina è stata delineata a inizio mese dallo stesso Zelensky. "Non moriremo in silenzio. Possiamo portare la guerra in Russia", sembra tenere fede quindi l'avvertimento del leader ucraino con cui nei primi giorni di giugno, ha tenuto a rivendicare la serie di attacchi su San Pietroburgo durante la cosiddetta Davos russa.
La Russia attaccata dai droni ucraini
I droni sono stati distrutti in più di una decina di regioni della Russia, tra cui Mosca e la penisola di Crimea annessa, il Mar Nero e il Mar d’Azov, ha precisato il ministero sulla piattaforma statale russa Max.
Kiev bombardata dai missili lanciati da Mosca
Sempre nella notte tra giovedì e venerdì, la Russia ha attaccato Kiev con missili balistici. Il raid ha provocato incendi in città e feriti. Lo riporta RBC-Ucraina, citando il canale Telegram del sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, e il canale del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. Il primo cittadino della capitale ucraina ha scritto che un magazzino nel quartiere di Darnytskyi ha preso fuoco. Il Servizio statale per le emergenze lo ha confermato. Klitschko ha inoltre reso noto che i missili hanno ferito due persone nella capitale che poi sono state medicate sul posto.
La proposta della Commissione europea
Intanto, la Commissione europea ha proposto di rinnovare la protezione temporanea per i cittadini che fuggono dalla guerra, escludendo però le persone che sono considerabili arruolabili o che hanno obblighi militari in Ucraina. Lo ha annunciato il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, in conferenza stampa a Bruxelles.
Esclusi gli uomini con obblighi militari
"La nostra proposta prevede che non venga concessa protezione temporanea alle persone appena arrivate che non possono lasciare l'Ucraina a causa dei loro obblighi militari secondo la legge ucraina, ed è questo che l'Ucraina ci ha chiesto di fare, ed è questo che stiamo facendo", ha detto Brunner.
La proposta prevede la proroga per un anno dalla scadenza fino a marzo 2028, mentre l'attuale regime di protezione temporanea scadrà a marzo 2027. "Dobbiamo mantenere la continuità, la chiarezza e, naturalmente, anche la stabilità. Pertanto, proponiamo di prorogare la protezione temporanea fino al 4 marzo 2028".
"Questo proteggerà le famiglie che si sono costruite una vita in Europa e si sono integrate nelle società ospitanti", ha spiegato Brunner. La proposta non cambia la situazione di chi si trova già in Europa e ha già garantita la protezione temporanea, ha concluso il commissario europeo.