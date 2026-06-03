Ucraina, raid su San Pietroburgo nel primo giorno Davos russa

AGI - Una serie di attacchi tra Ucraina e Russia segna l’ennesima giornata di guerra. Un drone ucraino ha colpito, nella notte, un autobus che collegava Mosca a Simferopol, nella Crimea annessa dalla Russia, uccidendo sette persone e ferendone undici.
Raid di Kiev anche su San Pietroburgo, proprio nella prima giornata della cosiddetta "Davos russa": alcuni droni hanno colpito, all'alba, il terminale petrolifero della città russa.
Visita a sorpresa di Rutte in Ucraina
Intanto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale. Lo riferisce la compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia. "Questa visita è estremamente importante, come lo sono state le precedenti, perché rappresenta un gesto di solidarietà e sostegno da parte dell'Alleanza nei confronti del nostro Paese. La diplomazia ferroviaria – come sempre puntuale", si legge nel comunicato diffuso da Ukrzaliznytsia sui social media.
Ucraina, colpito un autobus russo nel Donetsk
“A Yenakiyevo un drone ha colpito un autobus Mosca-Simferopol; secondo informazioni preliminari, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e tutte stanno ricevendo le cure necessarie”, ha scritto su Telegram Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale istituita dalla Russia. Secondo il ministero della Difesa russo, 354 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio russo nella notte tra martedì e mercoledì. Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha riferito che ben 50 droni sono stati abbattuti nella sola regione.
L'attacco al terminale petrolifero di San Pietroburgo
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato che i droni di Kiev hanno colpito il terminale petrolifero di San Pietroburgo. "Importanti infrastrutture in territorio russo sono state colpite la scorsa notte", scrive Zelensky sulle reti sociali, "tra queste, il terminale petrolifero di San Pietroburgo. La distanza dal confine di Stato ucraino a questo impianto dell'industria petrolifera russa, fondamentale per lo sforzo bellico, è di circa 1.100 chilometri".
"Sono stati colpiti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt", aggiunge Zelensky, "un altro obiettivo era un'azienda nella regione di Tambov coinvolta nella produzione di armi russe. La distanza dalla linea del fronte è di quasi 600 chilometri". "Ringrazio i nostri uomini per la loro precisione", conclude il leader di Kiev, "il piano ucraino di attacchi a lungo raggio si sta attuando esattamente come necessario per avvicinare la pace".
Mosca, nell'attacco diverse persone sono rimaste ferite
Diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi dei droni ucraini che nella notte hanno colpito Kronstadt e San Pietroburgo, nell'oblast russo di Leningrado. Lo riferiscono le autorità russe, che parlano di generici attacchi a "infrastrutture".
La 'Davos russa' tra i missili
Proprio a San Pietroburgo si apre oggi il Forum economico internazionale (Spief), un tempo noto come la "Davos russa", oggi vetrina delle nuove alleanze di Mosca, impegnata a sfatare la narrazione di un Paese isolato.
Centinaia di capi di governo e top manager occidentali hanno partecipato allo Spief fino a quando l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 non ha innescato il boicottaggio occidentale dell'evento. Il Cremlino afferma che le aziende americane ed europee continuano a essere interessate allo Spief, ma molte preferiscono mantenere riservato il proprio coinvolgimento.
Tra i partecipanti al forum economico anche gli Usa
Secondo gli organizzatori, quest'anno è prevista la partecipazione di rappresentanti di oltre 130 Paesi, con l'Arabia Saudita nazione ospite. È confermata la presenza di delegazioni provenienti da Egitto, Brasile, Cina, Uzbekistan, Mongolia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan, nonché di Laos, Filippine, Etiopia, Costa d'Avorio, Sudafrica e America Latina. Per la prima volta dopo diversi anni, sarà presente un funzionario del governo statunitense: il presidente Donald Trump ha scelto Rodney Mims Cook Jr., a capo della Commissione Belle Arti, che sovrintende anche la costruzione della controversa nuova Sala da Ballo della Casa Bianca. Cook parteciperà agli eventi del Forum, tra cui la sessione intitolata "Russia-Usa: un dialogo culturale".