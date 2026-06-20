Bayahibe, paradiso Santo Domingo devastato da fiamme

AGI - Le immagini trasmesse dai media di Santo Domingo sono impressionanti: le fiamme hanno divorato per ore il resort di Bayahibe, nell'est dell'isola, dove ha perso la vita una turista italiana. L'incendio è divampato intorno alle 11:00 di ieri ora locale nel complesso Viva ed è andato avanti per tutta la giornata. L'intera area è stata evacuata e oltre mille persone sono state fatte allontanare.
Secondo le prime notizie filtrate sulla stampa locale, il rogo potrebbe avere avuto origine in una struttura sul retro coperta di canna e di palme, materiali spesso usati per integrare le costruzioni con l'ambiente tropicale, ma particolarmente infiammabili.
Immediatamente sono scattati i soccorsi, con vigili del fuoco e protezione civile della regione orientale. Oltre che a domare le fiamme, i pompieri sono stati impegnati a impedire che si propagassero ad altre strutture.
La perla di Santo Domingo
Bayahibe è una delle perle di Santo Domingo, paradiso per i sub, a circa un centinaio di chilometri dalla capitale. La zona è conosciuta per le sue spiagge circondate da mangrovie e una barriera corallina, vicina alle isole di Saona e Catalina, e al parco Nazionale di Cotubanama. Il resort distrutto dall'incendio è un quattro stelle con piscina vista mare molto frequentato da turisti italiani.