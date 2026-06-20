 Incendio in un resort a Bayahibe, muore turista italiana

AGI - Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bayahibe. Lo rende noto la Farnesina. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della signora F.V. e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio.
La dinamica dell'incidente a Bayahibe
La signora F.V. sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata. L'incendio ha distrutto parte dell'hotel nel comune costiero dominicano di Bayahibe (est) e ha costretto all'evacuazione di altri 1.690 ospiti.
Secondo un rapporto preliminare della Direzione dei Servizi di Emergenza Extraospedaliera (DAEH), almeno 10 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui ospiti, visitatori e membri delle squadre di soccorso che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento e mitigazione dell'incendio.
L'assistenza ai connazionali e l'intervento delle autorità locali
Continua l'opera di assistenza e di verifica sulle condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro; sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche.
Diverse persone hanno inalato fumo, mentre altre hanno accusato palpitazioni, vertigini, nausea e debolezza generale, sintomi associati all'esposizione al calore e allo sforzo fisico durante l'emergenza.
L'incendio, di origine sconosciuta, si è propagato rapidamente a causa dei tetti di paglia che ricoprivano gran parte delle aree comuni dell'hotel.
Un hotel nelle vicinanze, gestito dalla stessa catena, non ha subito danni, hanno confermato le autorità. Gli sfollati sono stati trasferiti in hotel vicini, hanno aggiunto.
Le attività turistiche a Bayahibe e dintorni procedono normalmente e senza incidenti, hanno dichiarato le autorità.