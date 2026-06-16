Sventato un attacco alla Casa Bianca durante compleanno di Trump
Sventato un attacco alla Casa Bianca durante il compleanno di Trump
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Sventato un attacco alla Casa Bianca durante il compleanno di Trump

Secondo l'Fbi, il piano prevedeva l'impiego di droni esplosivi durante l'evento di arti marziali miste Ufc
Compleanno Trump
Kent NISHIMURA / AFP - Trump all'Ufc
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AGI - Le autorità statunitensi hanno sventato un presunto piano per attaccare la Casa Bianca durante l'evento di arti marziali miste Ufc al quale hanno partecipato il presidente Donald Trump e altri alti funzionari dell'amministrazione.

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Lo ha reso noto il direttore dell'Fbi, Kash Patel. "Grazie alla rapida azione dell'Fbi, dei nostri partner e del dipartimento di Giustizia in un'operazione condotta in più Stati, diverse persone sono ora in custodia e gli attacchi pianificati sono stati fermati sul nascere", ha scritto Patel su X.

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Circa 4mila spettatori per l'evento organizzato in occasione del compleanno del presidente americano. In prima fila, insieme a lui la first lady, Dana White e Mark Zuckenberg

Trump era all'evento

Nel messaggio il direttore dell'Fbi ha rilanciato un articolo di Fox News secondo cui cinque persone sono state arrestate, mentre gli investigatori avrebbero identificato 23 individui appartenenti a una potenziale rete coinvolta nel complotto. Secondo l'emittente, il piano prevedeva l'impiego di droni esplosivi contro edifici nelle vicinanze della Casa Bianca durante l'evento Ufc, con l'obiettivo di provocare un'evacuazione di massa e convogliare la folla verso una squadra di cecchini precedentemente posizionata nell'area. Il progetto avrebbe inoltre incluso una "seconda ondata" incaricata di assaltare i cancelli della Casa Bianca.

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