Putin primo leader a chiamare Trump per i suoi 80 anni
La telefonata tra i due leader è durata 55 minuti ed è stata definita dal Cremlino “amichevole e franca”
AGI - Il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno avuto un colloquio telefonico durato 55 minuti, definito dal Cremlino "amichevole e franco". Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo cui Putin è stato il primo leader a chiamare Trump per gli auguri per il suo ottantesimo compleanno.
I due presidenti hanno inoltre affrontato il tema dei possibili contatti tra rappresentanti dei due Paesi. Ushakov ha annunciato che l'inviato speciale americano Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno prossimamente in Russia, senza fornire ulteriori dettagli sulla visita.