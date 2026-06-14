Ucraina: Zelensky telefona a Trump: 'Gli ho fatto gli auguri'

AGI – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta RBC-Ucraina citando una fonte informata. Secondo la fonte, la conversazione tra i due leader è durata almeno 30 minuti. Durante il colloquio, il presidente ucraino ha fatto gli auguri di compleanno a Trump e ha discusso di altri argomenti, tra cui i negoziati.
"Si è svolta una normale conversazione, il presidente ha fatto gli auguri di buon compleanno a Trump e sono riusciti a discutere di tutto ciò che è importante, comprese le idee per i negoziati", ha detto la fonte. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella sua telefonata con il presidente americano, Donald Trump, in occasione dell'80esimo compleanno di quest'ultimo, gli ha augurato "ogni successo, soprattutto nel suo lavoro per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina".
La lettera su X di Zelensky
"Ho rivolto le congratulazioni al presidente Trump per il suo compleanno, e abbiamo avuto una discussione piuttosto dettagliata su molte cose chiave - la pace, sicuramente, era tra queste", scrive su X il capo di Stato ucraino.
I have just had a great conversation with @POTUS. I congratulated President Trump on his birthday, and we have had quite a detailed discussion about many key things – peace, surely, was among them. I wished President Trump every success, above all in his work to end Russia’s war… pic.twitter.com/VKqPh80olB— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026
"L'ho anche ringraziato per tutto il supporto che l'America sta fornendo all'Ucraina, e conta davvero che ricordiamo con gratitudine ogni passo di quel supporto - dai Javelins ai Patriots. Abbiamo discusso di cose che potrebbero aiutare a portare la pace ora, e ho informato il presidente sugli ultimi sviluppi sul campo di battaglia e su come la nostra posizione si sia rafforzata. Abbiamo concordato che discuteremo ulteriormente durante il nostro incontro al summit del G7. Abbiamo alcune buone idee che potrebbero aiutare ad avanzare la pace e a proteggere vite. Grazie!", aggiunge.