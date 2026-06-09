Patrick Bruel fermato altre 24 ore, spuntano tre nuove denunce

AGI - La custodia cautelare di Patrick Bruel, accusato di stupro e violenza sessuale da diverse donne, è stata prorogata di 24 ore, come annunciato dalla procura di Nanterre, che ha anche reso note tre nuove denunce a suo carico per stupro e tentato stupro.
Il cantante 67enne è stato interrogatopresso la sede del primo distretto della polizia giudiziaria di Parigi in merito a "accuse che, allo stato attuale, riguardano 13 vittime".
La sua custodia cautelare terminerà quindi entro mercoledì mattina.
Secondo la procura di Nanterre, l'indagine in corso "riguarda le accuse mosse da tre donne contro Patrick Bruel per violenza sessuale e tentato stupro" avvenuti nel 1997, 2000 e 2001.
L'indagine esamina anche "le accuse di stupro o tentato stupro, violenza sessuale e molestie" denunciate da altre vittime identificate nel corso delle indagini.
Tra queste, figura la denuncia di stupro del 2012 presentata da una donna che all'epoca aveva 32 anni.
Patrick Bruel sarà inoltre interrogato in merito a una "denuncia ufficiale delle autorità belghe" a seguito di una denuncia per stupro e violenza sessuale presentata nel 2010 a Bruxelles da una donna che all'epoca aveva 40 anni.