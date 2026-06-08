Arrestato cantante Patrick Bruel, accusato di violenza sessuale

AGI - Il noto cantante francese Patrick Bruel è stato posto in stato di fermo nell'ambito di un'indagine per presunte aggressioni sessuali. Lo ha annunciato in un comunicato la Procura di Nanterre. L'indagine in corso riguarda le denunce presentate da tre donne che accusano Bruel di presunte aggressioni sessuali e tentati stupri avvenuti tra il 1997 e il 2001. La Procura ha inoltre precisato che il fascicolo include altre denunce presentate da diverse donne in Francia e Belgio riguardanti presunti stupri o tentati stupri, aggressioni sessuali e molestie. Le autorità hanno dichiarato che l'indagine è in corso e che il fermo rientra nelle procedure volte a chiarire gli episodi denunciati. Ad oggi non sono state formalizzate accuse contro l'artista.
Bruel "a disposizione della magistratura"
Il cantante "aveva indicato da diverse settimane di essere a disposizione della magistratura per rispondere alle domande, nell'ambito del procedimento legale, dinanzi all'autorità competente. Risponderà a tutte le domande degli inquirenti e fornirà tutte le informazioni necessarie a dimostrare la sua innocenza", hanno dichiarato i suoi avvocati. Quattro giorni fa, Bruel ha sospeso le ultime rappresentazioni a Parigi dello spettacolo teatrale 'Deuxième Partie' di cui era protagonista.
L'attore e cantante aveva annunciato il 29 maggio la cancellazione di tutti i suoi concerti in programma fino a settembre, compresi quelli previsti in vari festival e tre spettacoli a Parigi, per non turbare gli eventi mentre sono in corso le indagini legali a suo carico.
In un comunicato stampa diffuso dalla sua casa di produzione, 14 Productions, diretta dallo stesso artista, il team di Bruel ha spiegato che diversi organizzatori di festival avevano segnalato pressioni e difficoltà nel garantire il "pacifico" svolgimento dei loro eventi. Sono state inoltre sospese una dozzina di esibizioni in festival in Francia, Belgio e Svizzera.
Bruel ha anche deciso di ritirarsi temporaneamente dagli spettacoli di beneficenza di Les Enfoirès, un noto collettivo francese di cui fa parte dal 1993.Per quanto riguarda i suoi prossimi concerti, le date previste per ottobre e novembre rimangono per il momento invariate. L'autore di 'Casser la voix' o 'Place des grands hommes' nega tutte le accuse.