Nato, abbattuto un drone nello spazio aereo della Lettonia

AGI - Un caccia Nato ha abbattuto questa mattina un drone che sorvolava lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha comunicato il ministero della Difesa lettone. "Le Forze Armate Nazionali informano che, nello spazio aereo lettone sopra la regione della Latgallia, caccia della missione Nato Baltic Air Policing hanno abbattuto un veicolo aereo senza pilota (drone) straniero che era entrato in Lettonia a seguito di guerra elettromagnetica russa", afferma il ministero in una nota.
"I caccia della Nato rispondono alla minaccia nello spazio aereo lettone"
Allo stesso tempo, la difesa lettone fa sapere che le minacce allo spazio aereo annunciate nei comuni di Aluksne, Ludza, Balvi e Rezekne sono terminate. "I caccia della missione Nato Baltic Air Policing erano stati fatti decollare in risposta alla minaccia nello spazio aereo lettone.
"Attenzione sempre alta per l'aggressione russa all'Ucraina"
Le Forze Armate Nazionali, insieme agli alleati Nato, monitorano costantemente lo spazio aereo per garantire la capacità di rispondere immediatamente a potenziali minacce. Le Forze Armate Nazionali hanno rafforzato le capacità di difesa aerea lungo il confine orientale schierando unità aggiuntive", si aggiunge.
"Finché continuerà l’aggressione della Russia in Ucraina, rimane possibile il ripetersi di incidenti in cui un drone straniero entri o si avvicini allo spazio aereo lettone", conclude la nota.
Un drone russo esplode in un campo in Moldavia
Un drone è precipitato ed è esploso nella Moldavia orientale senza causare feriti. Si tratta dell'ultimo incidente di questo tipo nel paese confinante con l'Ucraina, dilaniata dalla guerra. L'incidente è avvenuto dopo che la Romania, membro dell'Ue e della Nato, confinante con la Moldavia e con l'Ucraina, ha visto esplodere due droni sul proprio territorio nelle ultime due settimane.
"Frammenti di un veicolo aereo senza pilota sono stati ritrovati in un terreno agricolo vicino al villaggio di Lopatna, vicino al confine", ha annunciato il ministero della Difesa moldavo in un comunicato stampa. Il drone è stato visto entrare nello spazio aereo moldavo alle 00:20 ora locale, mentre "un massiccio attacco di droni e missili russi contro l'Ucraina si è verificato" durante la notte, si legge nel comunicato.
La Moldavia "condanna fermamente l'incidente", si legge in una dichiarazione sul canale Telegram del governo, che aggiunge che, in base alle prime informazioni, il drone era "molto probabilmente di origine ucraina". "Indipendentemente dalla provenienza del drone, la responsabilità per qualsiasi drone che atterri sul territorio della Repubblica di Moldova è della Russia", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un post separato su Telegram.
Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiga ha dichiarato a X che "un altro drone russo è caduto in Moldova". "L'incidente dimostra chiaramente che Mosca rappresenta una minaccia non solo per l'Ucraina, ma per l'intera regione e per l'Europa nel suo complesso", ha affermato, sollecitando "una pressione collettiva sulla Russia" per porre fine alla guerra.
Lo spazio aereo moldavo è stato violato decine di volte dall'inizio della guerra in Ucraina nel 2022. La Presidente moldava Maia Sandu ha affermato che il Paese deve rafforzare i suoi sistemi anti-drone e di disturbo. "Dobbiamo iniziare a produrre droni in grado di intercettare e abbattere altri droni", ha dichiarato in un'intervista nel fine settimana.
Tajani: "Collaborare con Alleati per rafforzare l'autonomia dell'Europa"
L'Europa ha bisogno di rafforzare la propria industria della difesa per venire incontro alla richiesta degli Usa di una maggiore autonomia e l'Italia ritiene che joint ventures con altri Paesi Nato siano utili a costruire una strategia comune. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in apertura del Business Forum Italia-Norvegia alla Farnesina.
"L'Italia ha deciso di investire più in difesa perché il mondo cambia", ha affermato Tajani, "l'Europa ha sempre usufruito della copertura americana ma ora gli americani hanno posto un tema: dobbiamo fare di più, anche come settore industriale". "Serve un'industria della difesa forte, occorrono joint venture con altri paesi Nato per avere una strategia comune", ha aggiunto il vicepremier.