Drone navale esplode nel porto di Costanza in Romania

AGI - Un drone navale è esploso nel porto rumeno di Costanza, senza causare feriti. Lo riporta il ministero della Difesa romeno. "Il drone marittimo, scoperto questa mattina nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'Agenzia rumena per la salvaguardia della vita in mare, si è autodistrutto intorno alle 10:30 senza causare vittime", ha annunciato il Ministero della Difesa in un comunicato.
La notizia arriva una settimana dopo che un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese Nato. Secondo il ministero della Difesa rumeno: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio". Immediata la condanna dei leader dell'Ue, mentre Bucarest ha parlato di "grave escalation" e espulso il console russo a Bucerest.
Costa: "Pieno sostegno alla Romania, condanniamo le ripetute violazioni
Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, esprime "piena solidarietà e sostegno alla Romania in seguito all'esplosione del drone nel porto di Costanza questa mattina". "Questo è il terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane. Questi incidenti sono una diretta conseguenza della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina", spiega Costa su X. "L'Ue condanna le ripetute violazioni dello spazio aereo degli Stati membri e ribadisce il suo incrollabile impegno per la sicurezza di tutti gli Stati membri", aggiunge.
L'Ue: aumentare la sicurezza e la difesa sul fianco orientale
Per la seconda volta, in meno di una settimana, un drone russo è caduto nel territorio della Romania. Un evento che "dimostra ancora una volta la necessità di rafforzare la nostra difesa, la nostra sicurezza sul fianco orientale e la nostra protezione contro tali minacce" ha detto un portavoce della Commissione durante il briefing con la stampa. "Naturalmente, siamo pienamente consapevoli di quanto sta accadendo in Romania e del nuovo incidente con il drone, e l'Unione Europea esprime la sua piena solidarietà alla Romania. Abbiamo anche preso atto dell'annuncio del Presidente della Romania, secondo cui le autorità rumene stanno attualmente indagando sulle circostanze e che il drone ha raggiunto il porto, e che verranno valutati tutti i potenziali rischi. - ha spiegato il portavoce - Questo incidente dimostra chiaramente che si tratta di un'azione russa, diretta conseguenza della guerra di aggressione condotta dalla Russia in Ucraina. Pertanto, la Russia si assume la piena responsabilità delle misure di escalation che hanno ripercussioni anche sugli Stati membri dell'Ue".