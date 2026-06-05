Putin accusa l'Europa di caos, a Costanza esplode un drone navale

AGI - Le politiche dei burocrati europei stanno portando a un ulteriore indebolimento della posizione dell'Europa nell'economia mondiale e ne minacciano la stabilità regionale. A denunciarlo è stato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), durante il quale ha accusato le élite occidentali di fomentare un caos nel quale cercherebbero di trascinare sempre più Paesi.
Il leader del Cremlino ha definito "miopi" e "aggressive" le strategie della burocrazia europea, ammettendo che la pressione sulla Russia rimane forte ma sottolineando, al contempo, come il Paese sia stato in grado di sviluppare nuove partnership commerciali. In quest'ottica, Putin ha ribadito che Mosca resta aperta a chiunque sia interessato a collaborare su un piano di totale equità.
L'attacco alle valute occidentali e il confronto sul debito
Nel corso del suo discorso, il capo di Stato russo ha ammonito l'Occidente sul fatto che le sanzioni e il congelamento degli asset abbiano causato un danno ormai irreversibile all'euro e al dollaro. Secondo Putin, il sequestro delle riserve estere della Federazione equivale in sostanza a un "furto" che ha intaccato il valore delle valute globali. Il presidente ha avvertito che, d'ora in avanti, qualsiasi Paese potrebbe perdere l'accesso alle proprie risorse legittime per i motivi più disparati: dal conflitto in Ucraina alle guerre in Medio Oriente e in Africa, fino alle posizioni assunte sulla comunità Lgbt.
A dimostrazione della tenuta del sistema di Mosca, Putin ha annunciato che il debito pubblico russo si attesta al 16,4% del Pil (con stime interne che lo posizionano addirittura al 15,8%), un dato di molto inferiore a quelli registrati nella sponda opposta. Il leader russo ha infatti ricordato come il debito medio dell'Eurozona sia salito all'81,7% nel 2025, citando i casi macroscopici di Grecia (146%), Italia (137%), Francia (115%) e Belgio (108%).
Alta tensione in Romania: esplode un drone nel porto di Costanza
Mentre da San Pietroburgo rimbalzavano le accuse politiche, sul fronte della sicurezza europea si è registrato un nuovo picco di tensione in Romania. Un drone navale si è autodistrutto all'interno del porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'Agenzia rumena per la salvaguardia della vita in mare. Il ministero della Difesa di Bucarest ha confermato che l'esplosione è avvenuta intorno alle 10:30, senza causare vittime o feriti.
L'episodio si è verificato a una sola settimana di distanza da un altro grave precedente, quando un drone russo ha colpito un condominio nella città rumena di Galati a seguito di un raid contro le infrastrutture ucraine a ridosso del confine fluviale. Quell'impatto, che aveva generato un incendio sul tetto dello stabile, era stato duramente condannato dai vertici dell'Unione Europea e bollato da Bucarest come una grave escalation, culminata con l'espulsione del console russo dalla capitale rumena.