La Cina dichiara guerra ai venditori di cibo fantasma online

AGI - I venditori di cibo che offrono i loro prodotti tramite piattaforme di consegna a domicilio in Cina dovranno ora avere un punto vendita fisico, secondo le nuove norme entrate in vigore oggi per contrastare il commercio del cosiddetto cibo "fantasma" o delle "ghost kitchen".
La forte concorrenza tra le app di consegna di cibo a domicilio ha alimentato in Cina la proliferazione di venditori senza sede fisica; si tratta di soggetti che spesso lavorano da edifici residenziali, spacciandosi online per ristoranti tradizionali e che sono accusati di violare le norme igieniche e di sicurezza alimentare. Inoltre, le "ghost kitchen" utilizzano tattiche come la falsificazione di documenti ufficiali per essere inseriti nelle piattaforme.
Sanzioni e controlli sulle piattaforme
Ad aprile, le autorità hanno multato complessivamente 450 milioni di euro sette piattaforme per non aver verificato le licenze degli esercizi commerciali presenti sulle loro app e per aver permesso a imprese senza licenza di consegnare pasti.
Nuove regole per le piattaforme
Le norme, entrate in vigore oggi, impongono alle piattaforme di verificare i venditori presenti nelle app almeno una volta ogni sei mesi, trasferendo così una maggiore responsabilità alle app stesse.
Obblighi per i commercianti
Oltre ad avere un punto vendita fisico, i commercianti da oggi dovranno indicare chiaramente se offrono la possibilità di consumare i pasti in loco.
Rischio di sanzioni
Le piattaforme rischiano multe fino a dieci volte il loro fatturato annuo per violazioni gravi e intenzionali da parte della loro gestione. I commercianti, dal canto loro, rischiano sanzioni massime di 200.000 yuan (25.000 euro) per la violazione delle norme.
Il modello delle cucine trasparenti
Alcuni commercianti, definiti sulle piattaforme come "cucine trasparenti", hanno iniziato a trasmettere in diretta streaming il lavoro dei loro chef per rassicurare i consumatori sulle condizioni di preparazione del cibo.
Strategie delle piattaforme
Taobao, che gestisce una delle più grandi piattaforme di consegna di cibo a domicilio in Cina, aumenterà la visibilità dei commercianti che adottano il modello delle "cucine trasparenti" sulla sua piattaforma, come ha dichiarato un rappresentante al Guangming Daily, un quotidiano affiliato al Partito comunista cinese.
Responsabilità e qualità
Le piattaforme di consegna di cibo a domicilio "non possono semplicemente incassare commissioni senza assumersi le proprie responsabilità; non possono concentrarsi esclusivamente sul traffico trascurando la qualità", ha dichiarato Sun Huichuan, direttore della sicurezza alimentare presso l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua.