Iran: Trump, 'Faremo un grande accordo' ma invia una nuova bozza
Iran: Trump, "Faremo un grande accordo". Il Nyt rivela: inviata nuova proposta a Teheran
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Iran: Trump, "Faremo un grande accordo". Il Nyt rivela: inviata nuova proposta a Teheran

Il nuovo testo sarebbe molto più restrittivo e servirebbe a far pressione sul Regime per una decisione in tempi brevi. Il presidente Usa: "Guideremo il Medioriente verso la stabilità e la pace". E poi: "Ho il 100% del sostegno dei Maga"
Donald Trump a '60 Minutes'
Afp - Donald Trump a '60 Minutes'
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AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto importanti modifiche alla bozza di accordo che i suoi inviati avevano appena raggiunto con i negoziatori iraniani. La notizia è stata diffusa dal sito Axios, che cita come fonti un alto funzionario del governo americano e una persona molto vicina al dossier. Trump avrebbe imposto questa svolta durante una riunione strategica nella Situation Room della Casa Bianca.

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Nonostante lo stop, il presidente si è mostrato molto ottimista sul risultato finale. Durante un'intervista concessa a Fox News, ha dichiarato: "Faremo un grande accordo con l'Iran e distruggeremo ogni traccia del loro nucleare. Porteremo stabilità e pace in Medio Oriente."

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L'attacco ai media e la strategia dell'attesa

Sempre nel corso dell'intervista, Trump ha accusato i mezzi di informazione di non raccontare correttamente la situazione. Secondo il presidente, l'Iran si trova in forte difficoltà economica e politica, ma viene "salvato" dalle fake news dei media che non ammettono i successi dell'amministrazione americana.

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Riguardo alle tempistiche della trattativa, Trump ha chiarito di non avere alcuna fretta di chiudere: "la cosa procede lentamente, ci vuole molto tempo. Non ho fretta. Mi piacerebbe dire che ho fretta, perché, sai com'è... I prezzi della benzina scenderanno drasticamente (quando si raggiungerà un accordo, ndr.), ma se si ha fretta, non si otterrà un buon affare".

Nuove condizioni e sblocco dei fondi

A confermare la linea dura del presidente è intervenuto anche il New York Times. Secondo il quotidiano, Trump ha già inviato a Teheran una controproposta molto più rigida della precedente per porre fine alle ostilità.

Anche se i dettagli scientifici non sono ancora noti, i punti critici storici rimangono tre:

  1. Il blocco totale del programma nucleare iraniano.

  2. La riapertura definitiva dello stretto di Hormuz.

  3. Le condizioni per lo scongelamento dei fondi economici.

Proprio su quest'ultimo punto, i media iraniani avevano diffuso una bozza che prevedeva lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari a favore dell'Iran durante i 60 giorni di negoziato.

Attualmente, Trump si è detto irritato per i ritardi nelle risposte di Teheran. Le nuove modifiche presentate dagli Stati Uniti hanno quindi un doppio obiettivo: irrigidire i paletti della sicurezza e mettere pressione sul leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, affinché approvi rapidamente il testo.

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