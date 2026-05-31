Iran: Trump, 'Faremo un grande accordo' ma invia una nuova bozza

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto importanti modifiche alla bozza di accordo che i suoi inviati avevano appena raggiunto con i negoziatori iraniani. La notizia è stata diffusa dal sito Axios, che cita come fonti un alto funzionario del governo americano e una persona molto vicina al dossier. Trump avrebbe imposto questa svolta durante una riunione strategica nella Situation Room della Casa Bianca.
Nonostante lo stop, il presidente si è mostrato molto ottimista sul risultato finale. Durante un'intervista concessa a Fox News, ha dichiarato: "Faremo un grande accordo con l'Iran e distruggeremo ogni traccia del loro nucleare. Porteremo stabilità e pace in Medio Oriente."
L'attacco ai media e la strategia dell'attesa
Sempre nel corso dell'intervista, Trump ha accusato i mezzi di informazione di non raccontare correttamente la situazione. Secondo il presidente, l'Iran si trova in forte difficoltà economica e politica, ma viene "salvato" dalle fake news dei media che non ammettono i successi dell'amministrazione americana.
Riguardo alle tempistiche della trattativa, Trump ha chiarito di non avere alcuna fretta di chiudere: "la cosa procede lentamente, ci vuole molto tempo. Non ho fretta. Mi piacerebbe dire che ho fretta, perché, sai com'è... I prezzi della benzina scenderanno drasticamente (quando si raggiungerà un accordo, ndr.), ma se si ha fretta, non si otterrà un buon affare".
Nuove condizioni e sblocco dei fondi
A confermare la linea dura del presidente è intervenuto anche il New York Times. Secondo il quotidiano, Trump ha già inviato a Teheran una controproposta molto più rigida della precedente per porre fine alle ostilità.
Anche se i dettagli scientifici non sono ancora noti, i punti critici storici rimangono tre:
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Il blocco totale del programma nucleare iraniano.
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La riapertura definitiva dello stretto di Hormuz.
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Le condizioni per lo scongelamento dei fondi economici.
Proprio su quest'ultimo punto, i media iraniani avevano diffuso una bozza che prevedeva lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari a favore dell'Iran durante i 60 giorni di negoziato.
Attualmente, Trump si è detto irritato per i ritardi nelle risposte di Teheran. Le nuove modifiche presentate dagli Stati Uniti hanno quindi un doppio obiettivo: irrigidire i paletti della sicurezza e mettere pressione sul leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, affinché approvi rapidamente il testo.