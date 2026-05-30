Iran: Trump rinvia decisione finale; 5 americani feriti in Kuwait

AGI - Un incontro di due ore tra Donald Trump e i suoi consiglieri nella Situation Room della Casa Bianca, ma nessuna decisione su un possibile accordo con l'Iran. Il presidente americano, subito prima della riunione aveva annunciato che avrebbe preso "una decisione definitiva" su una ipotetica intesa con Teheran. Ma al termine del vertice, ancora una volta, nulla di fatto.
Fonti della Casa Bianca, alla fine del meeting, hanno confermato che nessuna decisione è stata presa e hanno fatto sapere che Trump firmerà un accordo con l'Iran solo se verranno rispettate le sue "linee rosse", ovvero nessuna arma nucleare per Teheran. "L'incontro nella Situation Room è durato circa due ore. Il presidente Trump firmerà un accordo solo se sarà vantaggioso per l'America e se verranno rispettate le sue linee rosse. L'Iran non può avere un'arma nucleare", ha affermato la fonte.
La riapertura dello Stretto di Hormuz
Prima dell'incontro, Trump aveva insistito sul fatto che un accordo per estendere il cessate il fuoco avrebbe comportato la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, l'impegno a non sviluppare mai una arma nucleare da parte di Teheran e la possibilità per gli Stati Uniti di rimuovere il proprio uranio arricchito. Ma l'Iran ha ripetutamente respinto tali condizioni e il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato in un'intervista ai media di Stato iraniani che i negoziati in corso hanno una portata limitata e non includono "la questione nucleare". L'Iran e gli Stati Uniti sono ancora in contatto, ha aggiunto il portavoce, ma un memorandum d'intesa tra i due Paesi non è stato ancora finalizzato.
Nel suo post, Trump aveva lasciato intendere che un accordo avrebbe portato gli Stati Uniti a revocare il blocco navale a navi e porti iraniani, per consentire la riapertura della cruciale via navigabile per il trasporto di petrolio e gas. Ma al momento la situazione rimane in stallo. Nel frattempo, la marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato di aver sparato colpi di avvertimento contro quattro imbarcazioni vicino allo Stretto di Hormuz che stavano presumibilmente tentando di attraversare il canale "senza previa coordinazione o autorizzazione".
Media, cinque americani feriti in un attacco a una base aerea in Kuwait
Secondo Bloomberg, l'attacco missilistico balistico sferrato dalla Repubblica islamica contro una base aerea in Kuwait un giorno fa. Circa cinque persone, tra cui appaltatori e personale militare in servizio attivo, sono rimaste ferite, secondo una fonte a conoscenza dei dettagli dell'attacco. Un drone Reaper è stato distrutto e almeno un altro è stato gravemente danneggiato. Si stima che ciascun drone abbia un valore di circa 30 milioni di dollari. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) non ha ancora commentato la notizia