Libano: Israele conquista castello Beaufort e pianta bandiera

AGI - Israele ha annunciato di aver conquistato nel sud del Libano lo strategico castello di Beaufort. L'Idf ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. "Quarantaquattro anni dopo la battaglia eroica sul Beaufort, e nel giorno della Memoria per i caduti della guerra di Shalom HaGalil e tra loro i soldati del Golani caduti nella battaglia per il Beaufort, i combattenti dell'Idf e in testa la Brigata Golani sono tornati sulla vetta del Beaufort e hanno issato nuovamente su di essa la bandiera di Israele e la bandiera del Golani", ha scritto il ministro della Difesa Israel Katz su X.
L'espansione della manovra oltre il fiume Litani
"Su indicazione del primo ministro (Benjamin) Netanyahu e mia, l'Idf ha ampliato la manovra in Libano, ha attraversato il fiume Litani e ha conquistato la cresta del Beaufort - uno dei punti strategici più importanti per la difesa degli insediamenti della Galilea e per la salvaguardia della sicurezza delle nostre forze", ha spiegato ancora Katz. "Oggi è stato rimosso il velo di segretezza imposto sull'operazione per impedire che informazioni raggiungessero il nemico.
Il messaggio a Hezbollah e la sicurezza del Nord
Questo è un messaggio chiaro ai nostri nemici: chi minaccia i cittadini di Israele perderà i suoi beni strategici uno dopo l'altro. Rendo omaggio ai combattenti del Golani e a tutti i combattenti dell'Idf che hanno scritto un altro capitolo di eroismo israeliano nel luogo in cui i nostri eroi son caduti per la patria. La campagna non è ancora finita. L'Idf è forte, e noi tutti siamo determinati a schiacciare la forza di Hezbollah e a completare la missione: garantire la sicurezza ai residenti del Nord".