Libano: l'esercito israeliano avanza e supera il fiume Litani

AGI - L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Libano. "Un numero significativo di soldati di terra dell'Idf ha iniziato operazioni offensive volte a espandere la Linea di Difesa Avanzata", si legge in una nota, e si stanno muovendo "verso ulteriori aree". Le truppe hanno attraversato il fiume Litani, si conferma. Le forze armate di Israele hanno annunciato un'importante espansione delle operazioni di terra nel sud del Libano. Secondo una nota ufficiale diffusa dai comandi militari, un numero elevato di soldati ha avviato nuove manovre offensive. L'obiettivo dichiarato dall'Idf è quello di allargare e rafforzare la cosiddetta "Linea di Difesa Avanzata", spingendo i combattimenti verso nuove aree strategiche.
Superato il confine naturale del fiume Litani
La conferma più significativa riguarda i movimenti sul terreno: le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani, un punto geografico e militare cruciale per il controllo della regione. L'esercito israeliano annuncia che la sua operazione terrestre in Libano "si sta estendendo ad altre zone".