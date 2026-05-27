Laos: trovati vivi 5 dei 7 dispersi nella grotta allagata

AGI - Le squadre di soccorso hanno localizzato cinque delle sette persone che da una settimana erano intrappolate in una grotta allagata a Long Chaeng, nel Laos centrale. L'incidente era stato causato dalle forti piogge che avevano improvvisamente inondato l'intera area.
Come riportato dall'agenzia di stampa EFE, che cita i video pubblicati su Facebook da uno dei sommozzatori impegnati nelle operazioni, i cinque uomini sembrano essere in buone condizioni di salute. Il gruppo è riuscito a mettersi in salvo in una zona sopraelevata della cavità, a ridosso dell'acqua che ostruisce le vie d'uscita. "Sono in cinque", conferma il soccorritore nel filmato che documenta il ritrovamento. Al momento, purtroppo, non si hanno ancora notizie degli altri due dispersi.
Chi sono le persone intrappolate nella grotta in Laos?
I sette uomini, originari della provincia di Xaisomboun, erano entrati nella grotta il 20 maggio scorso alla ricerca di giacimenti d'oro, un'attività molto diffusa in quella specifica regione del Paese. Le forti precipitazioni e diverse frane successive hanno sigillato l'ingresso, bloccando i lavoratori all'interno.
Come stanno procedendo le operazioni di salvataggio?
Da giorni i team di soccorso laotiani e thailandesi stanno conducendo una complessa operazione di ricerca, fortemente ostacolata dalle avverse condizioni meteorologiche e dalla conformazione della roccia. Le immagini diffuse sui social network mostrano gli speleologi costretti a farsi strada tra fango e passaggi estremamente stretti e allagati.
Per far fronte all'emergenza sono scesi in campo anche due subacquei thailandesi già noti alle cronache internazionali per aver partecipato, nel 2018, al miracoloso salvataggio dei 13 giovani calciatori della squadra dei "Wild Boars" nella grotta di Tham Luang.