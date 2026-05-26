Laos, 7 minatori intrappolati in una grotta allagata

AGI - Le autorità del Laos, affiancate dalle squadre di soccorso arrivate dalla vicina Thailandia, stanno conducendo una corsa contro il tempo per liberare sette persone intrappolate da sei giorni in una grotta allagata a Long Chaeng, nel centro del Paese. Il gruppo, composto da cittadini provenienti dalla provincia di Xaysomboun, era entrato nella cavità sotterranea lo scorso 20 maggio alla ricerca di giacimenti d'oro, attività molto diffusa nella regione. Le forti piogge monsoniche hanno improvvisamente inondato la struttura e causato diverse frane che hanno completamente ostruito l'ingresso.
Come stanno procedendo le operazioni di soccorso a Long Chaeng?
Da quel momento, i soccorritori laotiani e thailandesi lavorano incessantemente per raggiungere i dispersi. Tuttavia, la difficoltà di accesso al sito e le avverse condizioni meteorologiche rallentano le operazioni giorno dopo giorno.
Attualmente, i sommozzatori stanno esplorando una sporgenza situata nella parte superiore della grotta: in quella zona persiste un flusso d'aria costante ed è proprio lì che si spera abbiano trovato rifugio le persone intrappolate. Parallelamente, un'altra squadra tenta di drenare l'acqua dalla cavità, anche se il livello idrico continua a salire a causa delle precipitazioni incessanti, ostacolando i progressi. Le immagini condivise sui social media mostrano gli speleologi costretti ad avanzare a fatica attraverso passaggi estremamente stretti, fangosi e completamente sommersi.
Quali misure ha adottato il governo del Laos per l'emergenza?
Sul posto, le autorità laotiane hanno dislocato ambulanze, veicoli d'emergenza e personale sanitario per garantire un'assistenza medica immediata non appena i dispersi saranno individuati e portati in salvo. Nel frattempo, le famiglie rimangono in angosciosa attesa di notizie ufficiali da parte del governo che, come riferito dalla EFE, non ha ancora rilasciato dichiarazioni formali sullo stato di salute dei sette minatori.
L'operazione sta ricevendo un aiuto tecnico fondamentale: tra i soccorritori sono scesi in campo anche due sommozzatori thailandesi che avevano già partecipato al celebre salvataggio dei 13 giovani calciatori della squadra dei "Wild Boars", rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang nel 2018. Quella storica missione tenne il mondo intero col fiato sospeso e l'esperienza di quegli specialisti si sta rivelando decisiva in questo nuovo scenario d'emergenza.