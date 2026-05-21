Flotilla, Tajani chiede sanzioni Ue contro il ministro Ben-Gvir

AGI - L'Italia ha chiesto formalmente all'Unione europea di sanzionare il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, in seguito agli abusi compiuti contro gli attivisti della Freedom Flotilla. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha affidato alla piattaforma X la comunicazione della svolta diplomatica.
"A nome del governo italiano ho appena formalmente chiesto all'Alto Rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli Esteri Ue l'adozione di sanzioni contro il ministro per la Sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani", ha scritto il titolare della Farnesina.
L'avvertimento di Tajani: "Ci saranno conseguenze"
La dura presa di posizione del governo italiano è stata ulteriormente approfondita dallo stesso Tajani in un'intervista rilasciata ad Avvenire. Il ministro ha chiarito che "ci saranno conseguenze politiche" in merito a quanto accaduto nel porto israeliano in cui erano stati condotti gli attivisti dopo essere stati fermati dalle forze di Tel Aviv.
Nel corso del colloquio con il quotidiano, Tajani ha spiegato che l'Italia condivide "in modo indignato" le parole pronunciate dal premier israeliano Benjamin Netanyahu sulla vicenda. "Abbiamo chiesto al governo israeliano di garantire l'incolumita' fisica e il rimpatrio immediato di tutti i civili fermati dalle forze israeliane", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana.
Sempre nell'intervista, Tajani ha sottolineato come "Netanyahu abbia preso parzialmente le distanze da Ben Gvir", ribadendo che, sebbene "Israele debba difendere i suoi cittadini", l'auspicio dell'Italia è che il prossimo esecutivo di Tel Aviv "tenga conto piu' di quanto e' avvenuto nel passato recente e della necessita' di evitare abusi, provocazioni, violenze contro la popolazione civile palestinese a Gaza, come in Cisgiordania".
Pm acquisirà video Ben-Gvir
Intanto i poliziotti della Squadra Mobile di Roma ascolteranno i 29 attivisti della Global Sumud Flottilla. Nell'esposto - già presentato dal team legale -, si ipotizza il reato di sequestro di persona. Nel fascicolo che sarà coordinato dai pm di Roma, oltre alle testimonianze, verrà acquisito anche il video del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, diffuso sui propri canali social e girato nel porto di Ashdod, dove si vedono gli attivisti, derisi, in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena.