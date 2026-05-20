Flotilla, attivisti ammanettati in Israele. Meloni: inaccettabili

AGI - "Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili.
È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.
Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti.
L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano.
Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto". È quanto si legge in una dichiarazione congiunta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.
Il video pubblicato da Ben Gvir
Il ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano e leader di estrema destra Itamar Ben-Gvir, questa mattina aveva diffuso un filmato in cui si vede camminare tra i detenuti - legati e bendati a terra - gridando, "Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa".
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
Welcome to Israel pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC