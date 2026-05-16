Maldive: morto sub impegnato nella ricerca dei corpi italiani
Maldive: morto per malattia da decompressione il sub impegnato nella ricerca dei corpi degli italiani
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Maldive: morto per malattia da decompressione il sub impegnato nella ricerca dei corpi degli italiani

Lo si apprende da fonti diplomatiche. Il primo corpo recuperato è stato identificato ieri ed è di Gianluca Benedetti. Le ricerche erano state interrotte per maltempo e sono riprese oggi
Sub, Subacqueo, immersione
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AGI - E' morto per malattia da decompressione il soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei quattro sub italiani dispersi. Lo si apprende da fonti diplomatiche. "Il sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali delle Maldive (Mndf), Mohammed Mahdi, è deceduto durante un'immersione nell'ambito di un'operazione di ricerca e salvataggio condotta dalle Mndf", conferma l'Mndf su X Il primo corpo recuperato è stato identificato ieri ed è di Gianluca Benedetti. Le ricerche erano state interrotte per maltempo e sono riprese oggi.

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L'indagine sulla morte dei sub

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Le autorità delle Maldive hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei cinque sub italiani si sia immerso "oltre la profondità massima consentita dei trenta metri". Lo riporta il media locale The Edition. Il ministero del Turismo ha dichiarato - si legge ancora - che garantire la sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno intraprese le azioni necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza.

Sospesa la licenza alla Duke of York

Le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave safari Mv Duke of York dopo il tragico incidente subacqueo avvenuto nell'Atollo di Vaavu, costato la vita a cinque sub italiani. Il ministero del Turismo e dell'Aviazione civile locale ha annunciato il provvedimento per consentire un'indagine approfondita, sottolineando che la sicurezza rappresenta una responsabilità collettiva e richiamando tutti gli operatori del settore al rigoroso rispetto delle normative.

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Nel frattempo, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani della spedizione ha appena raggiunto la capitale Malé, mentre la Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per tentare di recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani che risultavano ancora dispersi dopo l'incidente di giovedì scorso.

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