Maldive, morti cinque sub italiani

AGI - Cinque turisti italiani sono morti alle Maldive, durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vaavu. Lo ha reso noto la polizia locale. La scomparsa dei subacquei era stata segnalata intorno alle 13.45 (ora locale, le 10.45 in Italia). Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche non appena ricevuta la segnalazione e hanno ritrovato i corpi di tutte e cinque le persone.
Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, i cinque turisti, ospiti della Duke of York, una barca da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha segnalato la scomparsa quando non sono riemersi nemmeno a mezzogiorno.
Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è stata ancora rilasciata una dichiarazione ufficiale. Le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano pessime oggi, con l'Ufficio meteorologico nazionale che ha emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.
La Farnesina conferma
La Farnesina ha confermato la morte di cinque subacquei italiani. "In seguito a un incidente occorso durante un'immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive", si legge in una nota. I cinque sarebbero morti "per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità", si spiega. Le autorità delle Maldive stanno ancora ricostruendo l'accaduto, precisa la nota. "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare", si spiega ancora.
Una delle vittime è la docente Monica Montefalcone
Una delle cinque vittime dell'immersione nelle Maldive è Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Era professoressa associata al Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita. Insegnava biologia ed ecologia marina. Nella foto di profilo è ritratta in tuta da sub a bordo di una barca. Era responsabile scientifico della campagna di monitoraggio delle Maldive.