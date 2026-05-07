Virus in crociera: sbarco a Tenerife e tracciamento in Europa  

AGI - Fino all'arrivo a Tenerife della nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale è stato dichiarato un focolaio di hantavirus, e allo sbarco dei passeggeri, la sorveglianza epidemiologica di tutti gli occupanti sarà mantenuta al massimo livello e proseguirà a bordo. Verranno effettuate valutazioni per verificare che nessuno a bordo manifesti sintomi.
Allo stesso modo, i protocolli che verranno applicati per lo sbarco seguiranno le linee guida stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla gestione delle persone in circostanze come queste. "Tutto ciò verrà fatto per proteggere e garantire che non vi siano problemi per le persone che vivono nelle zone in cui la nave sbarcherà", ha dichiarato Janet Diaz, responsabile dell'Unità di Assistenza Sicura dell'OMS. "La cosa più importante è condurre indagini epidemiologiche approfondite (a bordo) per determinare se vi sia un rischio di contagio tra i contatti (dei casi confermati e sospetti)", ha dichiarato Diaz.
La variante andina e i rischi di contagio
Ha inoltre precisato che l'OMS ha confermato che "la valutazione di tutti gli individui è stata effettuata correttamente prima della partenza della nave e che nessuno presentava sintomi". Due medici olandesi sono a bordo per occuparsi di questo compito, mentre specialisti epidemiologi dell'OMS erano presenti sulla nave da crociera per assistere nelle indagini sull'entità dell'epidemia della variante andina dell'hantavirus, l'unica variante in cui sono stati osservati rari casi di trasmissione da uomo a uomo.
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L'hantavirus non è più contagioso di quanto si pensasse in precedenza. Diaz ha spiegato che, sebbene il virus stia causando notevole timore, non vi sono indicazioni di un aumento della sua trasmissibilità rispetto a quanto già noto. "Non sembra essere più contagiosa. Da quanto sappiamo dai focolai verificatisi in Argentina e Cile, non si trasmette facilmente tra le persone, e stiamo osservando la stessa cosa ora", ha affermato. "Sulla nave, che è uno spazio ristretto, non abbiamo visto molte persone infette", ha aggiunto l'esperta, il cui lavoro rientra nell'ambito della gestione delle emergenze e delle questioni umanitarie dell'OMS.
Sintomi, mortalità e tracciamento dei contatti
Diaz ha sottolineato che si tratta di una malattia molto rara, che nei suoi sintomi iniziali può essere confusa con il COVID-19, l'influenza o altri virus stagionali, fino a quando le condizioni del paziente non peggiorano e può svilupparsi insufficienza cardiaca o respiratoria. Il tasso di mortalità può raggiungere il 40% o il 50% se non sono disponibili servizi di terapia intensiva. "In totale, si registrano poco più di mille casi all'anno in tutto il mondo", ha osservato.
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In questa fase dell'epidemia, rintracciare le persone che erano a bordo della nave e che sono sbarcate in uno qualsiasi dei porti di scalo prima della dichiarazione ufficiale del focolaio è fondamentale. È inoltre importante rintracciare coloro che sono entrati in contatto con le persone infette, in particolare coloro che si trovavano a stretto contatto fisico con loro.
Casi confermati in Svizzera e Olanda
Diaz ha commentato che la compagnia di crociere ha contattato tutti i passeggeri che non sono più a bordo per informarli che, in caso di comparsa di sintomi quali febbre, affaticamento, mal di testa o disturbi gastrointestinali, devono contattare immediatamente le autorità sanitarie del proprio paese. È proprio questo che ha portato al caso confermato in Svizzera: una persona sbarcata su una delle isole visitate, al rientro nel paese, ha iniziato a manifestare sintomi. Allertata dalla compagnia, si è recata immediatamente all'ospedale del proprio luogo di residenza, dove è attualmente in cura.
Contemporaneamente, tutti i ministeri della salute dei paesi coinvolti sono stati informati dell'elenco dei contatti, in modo da poter avviare il tracciamento dei contatti nei rispettivi territori. L'OMS ha indicato che la sua ipotesi è che il contagio iniziale in Argentina sia partito dai roditori (il serbatoio naturale di questo virus).
Una persona evacuata dalla nave da crociera MV Hondius, al centro di un'allerta sanitaria internazionale a causa di una rara epidemia di hantavirus, è risultata positiva alla malattia, ha annunciato giovedì l'ospedale olandese che la sta curando. "L'RIVM (Istituto olandese per la salute pubblica e l'ambiente) ha confermato che il paziente ricoverato è affetto da hantavirus. Il paziente è stato informato", ha dichiarato l'ospedale Radboud di Nijmegen.