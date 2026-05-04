Focolaio sulla nave da crociera: l’Oms, “basso rischio contagio'

AGI - Per l'Organizzazione mondiale della sanità il rischio rappresentato dall'hantavirus per la popolazione rimane basso, dopo che tre persone sono morte e altrettante si sono ammalate a seguito di un sospetto focolaio del virus a bordo di una nave da crociera. Proveniente da Ushuaia, in Argentina, la nave si trova al largo delle coste di Capo Verde con due passeggeri malati a bordo che necessitano di cure mediche urgenti.
L'Oms: "Non servono restrizioni ai viaggi"
Non c'è bisogno di restrizioni ai viaggi alla luce del focolaio di hantavirus riscontrato a bordo di una nave da crociera. "Il rischio per la popolazione generale rimane basso. Non c'è motivo di farsi prendere dal panico o di imporre restrizioni di viaggio", ha affermato Hans Kluge, direttore Europa per l'Organizzazione mondiale della sanità, sottolineando che le infezioni da hantavirus sono rare, generalmente legate all'esposizione a roditori infetti e "non si trasmettono facilmente tra le persone". Tre passeggeri sono morti e altri due a bordo hanno urgente bisogno di cure mediche, mentre un terzo è ricoverato a Johannesburg.
Due passeggeri sulla nave necessitano di cure urgenti
Le autorità olandesi tenteranno di rimpatriare due persone malate dalla nave da crociera alle prese con una sospetta epidemia di hantavirus che ha già causato tre morti. Lo ha fatto sapere Oceanwide Expeditions, confermando che c'è "una grave situazione medica" a bordo della MV Hondius, in viaggio da Ushuaia, in Argentina, a Capo Verde.
"Un'azione congiunta per il rimpatrio dei malati"
Con le autorità olandesi è stata concordata "un'azione congiunta per organizzare il rimpatrio" di due passeggeri che "necessitano di cure mediche urgenti", ha dichiarato l'operatore della nave, sottolineando che la buona riuscita dell'operazione dipende da diversi fattori, tra cui l'autorizzazione delle autorità locali di Capo Verde.
La nave al largo di Capo Verde
La nave si trova attualmente al largo della costa di Capo Verde. Sebbene medici locali abbiano visitato la nave per valutare le condizioni di salute dei due passeggeri malati, non è stata ancora concessa l'autorizzazione per il loro sbarco. "Lo sbarco e lo screening medico di tutti i passeggeri richiedono il coordinamento con le autorità sanitarie locali e siamo in stretto contatto con loro", ha affermato Oceanwide Expeditions.
Indagini sulle cause dei decessi
L'hantavirus, una malattia solitamente trasmessa all'uomo dai roditori, è stato confermato nel passeggero attualmente ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, ma non è ancora stato accertato se è stato questo a causare la morte di altri tre passeggeri. Così come non è stata confermata la presenza di hantavirus nei due passeggeri malati che necessitano di cure. "La causa esatta e qualsiasi possibile collegamento sono oggetto di indagine", ha aggiunto l'operatore.