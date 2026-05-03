Scoppia epidemia su una nave da crociera in Sudafrica: 3 morti

AGI - Un'epidemia di "grave infezione respiratoria acuta" a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico ha causato tre morti e il ricovero di una terza persona in terapia intensiva a Johannesburg. Lo ha fatto sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): "L'OMS è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell'Oceano Atlantico e sta fornendo supporto. Ad oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una e' attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica", ha dichiarato l'organizzazione
Secodno il ministero della Salute sudafricano secondo cui l'epidemia si è verificata sulla MV Hondius, in viaggio da Ushuaia, in Argentina, a Capo Verde. Il paziente ricoverato a Johannesburg è risultato positivo all'hantavirus, una famiglia di virus che può causare febbre emorragica, ha dichiarato il portavoce sudafricano Foster Mohale.
Secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, gli hantavirus si diffondono attraverso i roditori, in particolare tramite il contatto con urina, feci e saliva.
Le vittime
La prima persona a manifestare i sintomi è stata un passeggero di 70 anni. E' deceduto a bordo della nave e la sua salma si trova attualmente sull'isola di Sant'Elena, territorio britannico nell'Atlantico meridionale, ha dichiarato il portavoce sudafricano.
Anche la moglie, 69enne, si è ammalata a bordo ed è stata evacuata in Sudafrica, dove è deceduta in un ospedale di Johannesburg.
Il terzo caso, un cittadino britannico di 69 anni, è stato anch'egli evacuato a Johannesburg, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.
La nave da crociera
La MV Hondius è una nave da crociera polare gestita da una compagnia turistica olandese, Oceanwide Expeditions. Una delle crociere offre un itinerario con partenza da Ushuaia e destinazione Capo Verde, con tappe nelle isole della Georgia del Sud e di Sant'Elena.
Secondo diversi siti di monitoraggio navale online, la MV Hondius si trovava domenica al largo del porto di Praia, la capitale di Capo Verde. La nave può ospitare circa 170 passeggeri e ha un equipaggio di circa 70 persone