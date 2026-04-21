Meloni insultata da conduttore russo. Roma convoca ambasciatore

AGI - Giorgia Meloni insultata pesantemente da un conduttore dal conduttore tv e massimo propagandista russo, Vladimir Solovyev.
Le offese a Giorgia Meloni
Durante la sua ultima trasmissione "Polny Kontakt", sul suo canale Solovyov Live, il conduttore ha parlato dell'incompetenza dei politici europei.
"Vergogna della razza umana", "bestie naturali", ha detto il conduttore in italiano. "Idiota patentata", "Giorgia puta", ha puoi tuonato Solovyev riferendosi direttamente alla premier, "che brutta donnuccia cattiva".
"Questa Meloni è una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si è candidata con slogan completamente diversi", ha poi proseguito il conduttore parlando in russo. "Tradimento è il suo secondo nome, ha tradito anche Trump, al quale aveva precedentemente giurato fedeltà".
Tajani fa convocare l'ambasciatore
Antonio Tajani ha fatto convocare alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca dopo gli insulti rivolti a Giorgia Meloni dal popolare conduttore televisivo russo.
"Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov" ha scritto il ministro su X, "per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza".
Alla premier è arrivata la solidarietà bipartisan dei politici italiani. Dal centrodestra e dai leader dei partiti dell'opposizione si condannano con fermezza gli insulti indirizzati alla presidente del Consiglio dal conduttore tv russo.
La Russa: "Insulti vergognosi"
"Gli insulti vergognosi e le parole gravissime pronunciate da Vladimir Solovyov contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, meritano una dura e unanime condanna. Siamo di fronte a un attacco volgare e inaccettabile alle istituzioni italiane, che va respinto con estrema fermezza. All’amica e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica". Lo scrive il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Salvini: "Insulti gravi e inaccettabili"
"Gli insulti alla premier Giorgia Meloni mandati in onda sulla tv russa sono gravi e inaccettabili. Affettuosa solidarietà a Giorgia, senza se e senza ma”. Così il vicepremier leghista Matteo Salvini.
Schlein: "E' stata offesa l'Italia intera"
“Un conduttore televisivo russo, portavoce delle posizioni del Cremlino, ha rivolto inaccettabili accuse sessiste nei confronti di Giorgia Meloni. Ancora una volta, vorremmo ricordare al regime russo e ai suoi corifei, che chi insulta i rappresentanti delle istituzioni italiane offende l’intero Paese, e noi non lo accettiamo”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.
Conte: "Inqualificabili offese personali"
“Esprimo la mia solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyev”. Lo scrive, in una nota, il presidente del M5s, Giuseppe Conte.
Italia viva: "Attacco inqualificabile contro Meloni"
"L’attacco del conduttore russo Solovyov a Giorgia Meloni è un episodio grave: le espressioni rivolte all’indirizzo della presidente del Consiglio sono di un livello inqualificabile, delle pure offese”. Lo dicono Enrico Borghi e Davide Faraone, vicepresidenti di Italia viva. “Ci domandiamo, tra l’altro, in base a quale principio un presentatore tv si arroghi il diritto di insultare la premier di uno stato straniero. A Giorgia Meloni, va la nostra solidarietà”, concludono.